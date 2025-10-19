Die Trainer der U16-Regionalauswahl Dennis Tomaschewski (vorn) und Andreas Claasen. – Foto: privat

Testspiel in Malente: U16-Regionalauswahl zeigt gute Leistung gegen Vf Trainer Dennis Tomaschewski (vorn) und Andreas Claasen trotz 0:2 zufrieden

Im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente trafen sich am Dienstagabend unter Flutlicht die U16-Regionalauswahl Schleswig-Holstein und die U16 des VfB Lübeck zu einem Testspiel über 3×30 Minuten.

In der von den Trainern Dennis Tomaschewski und Andreas Claasen gecasteten Auswahl spielen Akteure, die nach dem altersbedingten Ende der DFB-Stützpunktförderung weiter gefördert werden sollen und die nicht dem NLZ von Holstein Kiel angehören. Der SHFV bietet ein wöchentliches Training im zentral gelegenen Neumünster an, das zusätzlich zum Vereinstraining stattfindet. Vor der Sommerpause hatte die Auswahl bereits gegen die U17 des TSV Kronshagen gespielt (1:2, youkick berichtete). Jetzt stand vor den Herbstferien der nächste Test gegen die von Dennis Thiessen trainierte U16 des VfB Lübeck an, die in der Oberliga Schleswig-Holstein spielt, in der zumeist U17-Akteure eingesetzt werden. Mit Leo Richter vom SV Eichede, Ben Luca Lau vom TSV Kronshagen und dem einzigen Kieler in der Regionalauswahl, Dion Haliti vom FC Kilia, mussten die Trainer auf drei Verletzte verzichten.

VfB Lübeck U16: Degraf Devies schon mit U17-Regionalligaeinsätzen Mit Anton Starke, Yad Halvest und Degraf Devies standen drei Spieler beim VfB im Team, die auch zum Kader der Regionalauswahl gehören, aber heute natürlich für ihren Verein aufliefen. Devies gehört beim VfB Lübeck bereits zum Aufgebot der in der Regionalliga spielenden U17.