Testspiel in der Hänsch-Arena: SV Meppen empfängt Kickers Emden

– Foto: Christian Bunge

Der SV Meppen nutzt die aktuelle Vorbereitungsphase für einen weiteren Härtetest: Am Samstag, 14. Februar 2026, trifft die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann um 14 Uhr in der Hänsch-Arena auf den Regionalligisten Kickers Emden.

Spielort kurzfristig verlegt

Ursprünglich war geplant, die Partie in Rhauderfehn auszutragen. Die aktuellen Witterungsbedingungen machten diesem Vorhaben jedoch einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen findet das Testspiel nun in Meppen statt – ermöglicht durch die weiterhin laufende Rasenheizung in der Hänsch-Arena. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei der Stadt Meppen für die kurzfristige Freigabe des Platzes.

Für Zuschauer werden die Identbase-Süd sowie die Augustin-Tribüne geöffnet. Stadiontore und Tageskassen öffnen um 13 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff. Wichtig für Stammgäste: Dauerkarten besitzen für dieses Testspiel keine Gültigkeit.