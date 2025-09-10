Delay Sports Berlin zog die Fan-Massen ins Bamberger Fuchs-Park-Stadion. – Foto: Imago / PresseFoto Evans

Testspiel in Bayern sehen 4.700 Leute: Hype um Delay Sports Der Influencer-Klub aus Berlin zog die Massen ins Bamberger Fuchs-Park-Stadion

Was für ein Andrang, was für eine Kulisse! Trotz Dauerregens mobilisierten die beiden Social-Media-Stars Elias Nerlich und Sidney Friede in Bamberg die Massen. Am Dienstag sahen 4.680 Zuschauer das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Eintracht Bamberg aus der Bayernliga Nord und dem Influencer-Klub Delay Sports aus Berlin. Nur einmal in seiner Geschichte hatte das Bamberger Fuchs-Park-Stadion eine größere Kulisse erlebt. Und zwar im Jahr 2012, als 4.852 Zuschauer dem Regionalligaspiel gegen Bayern München II beiwohnten.

Der Hype in Bamberg war gigantisch. Tage vor dem Spiel waren bereits alle Sitzplatzkarten vergriffen. Am Tag des Spiels wollte die Schlange vor der Stehkurve einfach nicht abebben. Mit 13 Minuten Verzögerung erfolgte der Anpfiff. Am Ende präsentierte sich das Stadion prall gefüllt. Knapp 4.700 Zuschauer bei einem Freundschaftsspiel – aber warum?



Der Grund liegt nicht ausschließlich auf dem Platz. Sondern vielmehr im Internet. Beim 2021 gegründeten Berliner Klub Delay Sports, der sportlich von der 11. in die 8. Liga durchmarschierte und irgendwann gern an Tor zum Profifußball klopfen würde, mischen nämlich zwei Internetstars mit. Einmal Twitch-Streamer und Webvideoproduzent Elias Nerlich. Dem 27-Jährigen folgen allein auf YouTube gut 1,5 Millionen Menschen. Er zählt zu den bekanntesten Livestreamern Deutschlands. Bei Delay ist er Mitgründer und Präsident. Und zum Zweiten Sidney Friede (27). Auch der Ex-Profi ist Social-Media-Star und Livestreamer.



Um Nerlich und Friede herum hat sich eine Mannschaft aufgebaut, der einige Ex-Profis angehören. Dazu zählt der ehemalige Bundesligspieler Kevin Pannewitz, der diesen Sommer vom Co- zum zweiten Chef-Trainer aufstieg.









In Bayern präsentierte sich der Hauptstadtklub bis dato noch nie. Das Kräftemessen mit Fünftligist Eintracht Bamberg war der erste Auftritt jemals im Freistaat. Von Montag bis Freitag absolviert man ein Trainingslager im Adidas-Camp in Herzogenaurach. Ursprünglich hätte Delay Sports am Dienstag beim FSV Stadeln gespielt. Doch das scheiterte letztlich unter anderem an der geringen Zuschauerkapazität. Zum Abschluss des Trainingslagers reist Delay am Freitag nach Oberbayern, um ein weiteres Freundschaftsspiel zu bestreiten – gegen den FC Ingolstadt II.



Schon vor dem Spiel in Bamberg nahm sich Elias Nerlich eine halbe Stunde Zeit, um Autogramm- und Foto-Wünsche der Fans zu erfüllen. Nach Spielende ging es weiter. Und das dauerte. Polizei und Ordner hatten alle Hände voll zu tun. Viele, vor allem junge Leute waren gekommen, um ihrem Star einmal hautnah zu sein – wenn auch nur für wenige Augenblicke.



Bei all dem Trubel rückte das Sportliche fast ein wenig in den Hintergrund. Aber Fußball gespielt wurde natürlich auch. Am Ende gab es die Überraschung. Der Achtligist setzte sich in einer unterhaltsamen Partie mit 4:3 (2:2) durch, ließ sich anschließend von der Gegengerade feiern. Bambergs Trainer Jan Gernlein setzte 20 Feldspieler ein, tauschte zur Halbzeit einmal komplett durch. Luca Auer, David Lang und Jonah Schildbach trafen für die Domreiter.







Die siegreichen Delay-Spieler ließen sich von ihren Fans feiern. – Foto: Florian Würthele





Trotz Niederlage und Regens können die Oberfranken auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurückblicken, die noch lange in Erinnerung bleibt. Stefan Mohr, Sportlicher Leiter des Bayernligisten, sagte nach dem Spiel bei „Radio Bamberg“: „Am Ende des Tages haben wir von Anfang an gesagt, dass wir es als Trainingsspiel sehen. Dennoch hätten wir das Spiel natürlich gerne gewonnen. Für uns war es aber auch ganz wichtig – wir schon vorab kommuniziert –, dass wir einfach ein schönes Event haben, den Zuschauern was bieten können und dass es am Ende komplett friedlich bleibt.“ Und das hat geklappt. Kevin Pannewitz aus dem Trainerteam von Delay Sports zeigte sich derweil „sehr beeindruckt von der Bamberger Formation, mit 2-2-5-1 oder sowas. Ich habe mir direkt die Nummer vom Trainer geholt und ich will das gerne mal verstehen und lernen: Was sie spielen, wie sie verschieben, was die Laufwege sind.. Das hat uns vor große Probleme gestellt.“