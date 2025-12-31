Testspiel im Trainingslager am Mittwoch

Der 1. FC Saarbrücken hat für sein einwöchiges Trainingslager einen Testspielgegner gefunden. Am Mittwoch, 7. Januar, geht es gegen den spanischen Fünftligisten Chiclana CF.

Der 1. FC Saarbrücken bestreitet während seines einwöchigen Trainingalagers in Andalusien ein Testspiel. Auf dem Trainingaplatz in Novo Sancti Petri geht es am Mittwoch, 07. Januar um 16 Uhr gegen den einheimischen Fünftligisten Chiclana CF. Da nach der Rückkehr bis zum ersten Ligaspiel des neuen Jahres gegen Energie Cottbus nur eine Woche Zeit ist, wird dies wohl das einzige Testspiel der Wintervorbereitung bleiben.