Testspiel im Concordia-Park

Im Concordia-Park Emsbüren steht am Samstag ein Testspiel mit Beteiligung des emsländischen Regionalligisten an. Die erste Herrenmannschaft des SV Meppen bestreitet dort ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde. Gegner ist Preußen Münster II aus der Oberliga Westfalen. Anstoß ist um 14.00 Uhr, gespielt wird witterungsbedingt auf dem Kunstrasenplatz.

Der SV Meppen geht als Tabellenführer der Regionalliga Nord in die Partie, Preußen Münster II belegt aktuell Rang fünf in der Oberliga Westfalen. Trainiert wird die Meppener Mannschaft von Lucas Beniermann.

Sa., 24.01.2026, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen SC Preußen Münster SC Preußen Münster II 14:00 PUSH

Im Kader des SV Meppen stehen unter anderem Torjäger Julian Ulbricht, der bislang 19 Saisontore in 21 Spielen erzielt hat, sowie Torhüter Julius Pünt aus Schüttorf. Mit Malte und Lasse Zumdieck sind zudem zwei Spieler aus Emsbüren im Aufgebot.

Der Eintritt beträgt 5,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro. Für Getränke und Stadionverpflegung ist gesorgt.