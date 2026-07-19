Testspiel-Highlights: BVB, Gladbach und Leverkusen gewinnen klar

Bayer 04 Leverkusen hat sich bei den Sportfreunden Baumberg keine Blöße gegeben und vor 1800 Zuschauern mit 7:0 gewonnen. Der Bundesligist brauchte zwar etwas Anlauf, schlug dann aber binnen weniger Minuten entscheidend zu. Afonso Moreira erzielte das 1:0 (21.), nur eine Minute später erhöhte Christian Kofane auf 2:0 (22.). Moreira legte mit seinem zweiten Treffer das 3:0 nach (27.). Nach der Pause blieb Bayer klar bestimmend. Victor Boniface traf doppelt zum 4:0 und 5:0 (60., 64.), anschließend erhöhte Robert Andrich auf 6:0 (68.). Den Schlusspunkt setzte Nathan Tella mit dem 7:0 in der 78. Minute.

Bei der Einweihung des neuen MEGA-Stadions blieb Baumberg ohne Treffer. Für die Werkself war es dagegen der souveräne Einstand von Neu-Coach Carles Martínez.