Testspiel-Highlights: BVB, Gladbach und Leverkusen gewinnen klar

Die Bundesliga-Vertreter Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach haben ihre Testspiel-Aufgaben am Niederrhein deutlich gelöst. RW Oberhausen forderte Borussia Dortmund vor großer Kulisse dagegen lange und ging gegen den BVB sogar früh in Führung. Ohne Torerfolg blieben die Sportfreunde Baumberg und der Wuppertaler SV.
Bayer 04 Leverkusen hat sich bei den Sportfreunden Baumberg keine Blöße gegeben und vor 1800 Zuschauern mit 7:0 gewonnen. Der Bundesligist brauchte zwar etwas Anlauf, schlug dann aber binnen weniger Minuten entscheidend zu. Afonso Moreira erzielte das 1:0 (21.), nur eine Minute später erhöhte Christian Kofane auf 2:0 (22.). Moreira legte mit seinem zweiten Treffer das 3:0 nach (27.). Nach der Pause blieb Bayer klar bestimmend. Victor Boniface traf doppelt zum 4:0 und 5:0 (60., 64.), anschließend erhöhte Robert Andrich auf 6:0 (68.). Den Schlusspunkt setzte Nathan Tella mit dem 7:0 in der 78. Minute.
Bei der Einweihung des neuen MEGA-Stadions blieb Baumberg ohne Treffer. Für die Werkself war es dagegen der souveräne Einstand von Neu-Coach Carles Martínez.
Auch Borussia Mönchengladbach löste die Aufgabe beim Wuppertaler SV souverän. Vor 4.600 Zuschauern setzte sich die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski mit 6:0 durch. Hugo Bolin brachte die Gäste früh mit 1:0 in Führung (8.) und legte nur sieben Minuten später das 2:0 nach (15.).
Nach dem Seitenwechsel wurde das Ergebnis deutlich. Franck Honorat traf zum 3:0 (61.), Robin Hack verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:0 (65.). Honorat schnürte mit dem 5:0 seinen Doppelpack (76.), ehe Iaia Manco Danfa in der 83. Minute den 6:0-Endstand herstellte. Für den neu formierten WSV blieb es gegen den Bundesligisten bei einem lehrreichen Abend, die gewünschten 6.000 bis 7.000 Zuschauer blieben aus.
RW Oberhausen hat Borussia Dortmund vor 7.368 Zuschauern lange gefordert. Der Regionalliga West-Klub erwischte gegen den Bundesligisten einen Traumstart: Timur Kesim brachte die Mannschaft von Trainer Sebastian Gunkel bereits in der fünften Minute mit 1:0 in Führung.
Dortmund benötigte bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte, um zu antworten. Justin Lerma traf zum 1:1 (45.+1). Nach der Pause drehte der BVB die Partie. Serhou Guirassy erzielte das 2:1 (57.), ehe Takato Yamamoto in der 79. Minute zum 3:1 traf. Oberhausen hielt damit lange ordentlich dagegen, am Ende setzte sich die individuelle Qualität des Teams von Trainer Niko Kovac aber durch.
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