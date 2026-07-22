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Testspiel-Highlights am Mittwoch und Donnerstag
Hier wird am Mittwoch und Donnerstag am Mittelrhein getestet
von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Mit 5:1 setzte sich der TuS Mondorf im Test gegen TuRa Oberdrees durch. – Foto: Christoph Tiroux
Neben reichlich Testspielen sind einige Bezirks-, Landes- und Mittelrheinligisten unter der Woche auch in Sommerturnieren gefordert. Das Highlight am Donnerstag steigt jedoch beim Regionalliga-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach, der die Profis des 1. FC Köln empfängt.