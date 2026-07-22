 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Testspiel-Highlights am Mittwoch und Donnerstag

Hier wird am Mittwoch und Donnerstag am Mittelrhein getestet

von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Mit 5:1 setzte sich der TuS Mondorf im Test gegen TuRa Oberdrees durch.
Mit 5:1 setzte sich der TuS Mondorf im Test gegen TuRa Oberdrees durch. – Foto: Christoph Tiroux

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Neben reichlich Testspielen sind einige Bezirks-, Landes- und Mittelrheinligisten unter der Woche auch in Sommerturnieren gefordert. Das Highlight am Donnerstag steigt jedoch beim Regionalliga-Aufsteiger SV Bergisch Gladbach, der die Profis des 1. FC Köln empfängt.

Die Testspiele am Mittwoch, 22. Juli 2026

Heute, 19:30 Uhr
SC 1925 Wißkirchen
SC 1925 WißkirchenWißkirchen
RSV Arloff-Kirspenich
RSV Arloff-KirspenichRSV Arloff-Kirspenich
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
SpVg. Nöthen-Pesch-HarzheimSpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
TuS Mechernich 1897
TuS Mechernich 1897Mechernich
20:00live

Heute, 19:30 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
SV 1926 Rheidt
SV 1926 RheidtSV Rheidt
19:30

Die Testspiele am Donnerstag, 22. Juli 2026

Morgen, 18:00 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
18:00live

Morgen, 20:00 Uhr
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
SC Villip 1924
SC Villip 1924SC Villip
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
SpVg Wahn-Grengel
SpVg Wahn-GrengelWahn-Grengel
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
SV Union Rösrath 1924
SV Union Rösrath 1924SV Rösrath
FC Germania Zündorf 1913
FC Germania Zündorf 1913FC Zündorf II
20:00

Morgen, 19:45 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
19:45

Neben den Testspielen stehen außerdem Spiele beim BCO Sommercup, der Stadtmeisterschaft Düren und dem Rurdorfer Sommercup an.

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