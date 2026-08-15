Testspiel-Highlight: Rotenburg richtet Nordderby aus

– Foto: Felix Schlikis

Der Rotenburger SV begrüßte auf seiner Sportanlage bereits den ein oder anderen Proficlub - sei es zum Trainingslager oder gar zum Testspiel. Am morgigen Sonntag fungiert er als Gastgeber, wenn die Frauen-Bundesliga-Teams von Werder Bremen und dem Hamburger SV aufeinandertreffen.

Um 15.00 Uhr ertönt der Anpfiff des über die übliche Spielzeit hinweg andauernden Tests. Die beiden Nordrivalen einigten sich darauf, die als Generalprobe vor dem Bundesliga-Start dienende Begegnung über dreimal 40 Minuten auszutragen. Dabei dürfen sie sich an einer ansprechenden Kulisse erfreuen. Bislang wurden bereits über 1.500 Karten verkauft, wobei am Spieltag selbst noch eine Tageskasse geöffnet ist.

Die Favoritenrolle hat der SVW inne, beendete er die abgelaufene Spielzeit doch auf Rang sechs. Der als Aufsteiger angetretene HSV zitterte sich dagegen mit einer mageren Ausbeute von 18 Punkten aus 26 Spielen zum Klassenerhalt. In den direkten Duellen präsentierte er sich allerdings konkurrenzfähig, verlor vor über 37.000 Zuschauenden im Weserstadion aufgrund zweier Elfmeter mit 0:2 und erkämpfte sich im Rückspiel ein achtbares Remis (1:1).