Testspiel-Highlight im Hasestadion: TuS Bersenbrück empfängt den VfL

Am Dienstag kommt es im Hasestadion des TuS Bersenbrück zu einem besonderen Fußballabend. Der Oberligist empfängt um 19:00 Uhr den Drittligisten VfL Osnabrück zu einem hochklassigen Testspiel. Für die Fans aus Stadt und Landkreis bietet sich damit die Gelegenheit, beide Top-Teams der Region in einem direkten Duell zu sehen.
Die Rahmenbedingungen sind bewusst fanfreundlich gestaltet. Der Eintritt erfolgt zu den gewohnten Oberliga-Konditionen: Dauerkartenbesitzer sowie Inhaber eines festen Stammplatzes im BLOCK1895 haben freien Zutritt. Für Vollzahler kostet der Eintritt 10 Euro, ermäßigte Karten sind für 7 Euro erhältlich. 16- und 17-Jährige zahlen 3 Euro, Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.
Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr. Die Zuschauer dürfen auf der Sitzplatztribüne frei wählen, wo sie Platz nehmen – eine Garantie auf bestimmte Plätze gibt es jedoch nicht, mit Ausnahme der reservierten BLOCK1895-Stammplätze. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich, ein Vorverkauf findet nicht statt.
Letzter Test vor intensiver Saisonphase
Während der TuS bereits im Liga- und Pokalbetrieb steht, nutzt der VfL Osnabrück die Partie, um weitere Spielpraxis zu sammeln und taktische Abläufe zu festigen. Für beide Mannschaften bietet das Aufeinandertreffen die Möglichkeit, sich unter Wettkampfbedingungen gegen einen ambitionierten Gegner zu messen – für die Fans verspricht es ein stimmungsvoller Sommerabend im Culimeta-Sportpark zu werden.