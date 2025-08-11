Testspiel-Highlight im Hasestadion: TuS Bersenbrück empfängt den VfL

Am Dienstag kommt es im Hasestadion des TuS Bersenbrück zu einem besonderen Fußballabend. Der Oberligist empfängt um 19:00 Uhr den Drittligisten VfL Osnabrück zu einem hochklassigen Testspiel. Für die Fans aus Stadt und Landkreis bietet sich damit die Gelegenheit, beide Top-Teams der Region in einem direkten Duell zu sehen.

Die Rahmenbedingungen sind bewusst fanfreundlich gestaltet. Der Eintritt erfolgt zu den gewohnten Oberliga-Konditionen: Dauerkartenbesitzer sowie Inhaber eines festen Stammplatzes im BLOCK1895 haben freien Zutritt. Für Vollzahler kostet der Eintritt 10 Euro, ermäßigte Karten sind für 7 Euro erhältlich. 16- und 17-Jährige zahlen 3 Euro, Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr. Die Zuschauer dürfen auf der Sitzplatztribüne frei wählen, wo sie Platz nehmen – eine Garantie auf bestimmte Plätze gibt es jedoch nicht, mit Ausnahme der reservierten BLOCK1895-Stammplätze. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich, ein Vorverkauf findet nicht statt.