Testspiel-Highlight: ETB SW Essen spielt gegen Bundesligist

"Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-jährigen Vereinsjubiläum wird Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln mit allen Profis und mit Neu-Trainer Lukas Kwasniok am 3. September 2025 im Stadion Uhlenkrug – powered by Helmut Reiter GmbH - zu Gast sein. Ein echtes Highlight-Spiel für den ETB zum Jubiläum, was im Rahmen der neuen Kooperation von Teamausstatter „Hummel“ vermittelt wurde. „Hummel“ ist gleichzeitig auch Ausrüster der „Kölner Geißböcke“. Die genaue Anstoßzeit und die Vorverkaufstermine werden noch bekannt gegeben", teilt der ETB mit.