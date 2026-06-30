Testspiel-Highlight: Budissa Bautzen empfängt Dynamo Dresden

Die FSV Budissa Bautzen lädt zu einem der sportlichen Highlights der diesjährigen Sommervorbereitung ein. Der Oberligist empfängt am Freitag den Zweitligisten SG Dynamo Dresden zu einem Testspiel im Stadion Müllerwiese, das ein großes Fußballfest für die gesamte Region verspricht.
Ein sportlicher Höhepunkt der Sommervorbereitung
Mit dem Duell gegen die SG Dynamo Dresden erwartet die Zuschauer ein besonderes sportliches Highlight in diesem Sommer. Die FSV Budissa Bautzen lädt als Oberligist zum Testspiel gegen den Zweitligisten aus der Landeshauptstadt ein. Die Begegnung wird am Freitag, dem 3. Juli 2026, um 18.30 Uhr angepfiffen. Als Spielort dient das Stadion Müllerwiese in der Humboldtstraße 10 in Bautzen.
Eindeutige Vorzeichen für ein großes Fußballfest
Das Interesse an dieser Partie vor einer stimmungsvollen Kulisse ist bereits im Vorfeld groß. Mit bereits heute mehr als 3000 verkauften Eintrittskarten sind die Vorzeichen für das Aufeinandertreffen eindeutig: Auf die gesamte Region wartet ein großes Fußballfest auf der Bautzener Müllerwiese.