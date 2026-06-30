 2026-06-30T12:00:28.390Z

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Testspiel-Highlight: Budissa Bautzen empfängt Dynamo Dresden

Der Oberligist bittet den Zweitligisten zum Duell auf die Müllerwiese.

von red/pm · Gestern, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Grimm

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SG Dynamo Dresden
Bautzen

Die FSV Budissa Bautzen lädt zu einem der sportlichen Highlights der diesjährigen Sommervorbereitung ein. Der Oberligist empfängt am Freitag den Zweitligisten SG Dynamo Dresden zu einem Testspiel im Stadion Müllerwiese, das ein großes Fußballfest für die gesamte Region verspricht.

Fr., 03.07.2026, 18:30 Uhr
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo DresdenSG Dynamo Dresden
18:30

Ein sportlicher Höhepunkt der Sommervorbereitung

Mit dem Duell gegen die SG Dynamo Dresden erwartet die Zuschauer ein besonderes sportliches Highlight in diesem Sommer. Die FSV Budissa Bautzen lädt als Oberligist zum Testspiel gegen den Zweitligisten aus der Landeshauptstadt ein. Die Begegnung wird am Freitag, dem 3. Juli 2026, um 18.30 Uhr angepfiffen. Als Spielort dient das Stadion Müllerwiese in der Humboldtstraße 10 in Bautzen.

Eindeutige Vorzeichen für ein großes Fußballfest

Das Interesse an dieser Partie vor einer stimmungsvollen Kulisse ist bereits im Vorfeld groß. Mit bereits heute mehr als 3000 verkauften Eintrittskarten sind die Vorzeichen für das Aufeinandertreffen eindeutig: Auf die gesamte Region wartet ein großes Fußballfest auf der Bautzener Müllerwiese.