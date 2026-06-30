Testspiel-Highlight: Budissa Bautzen empfängt Dynamo Dresden

Ein sportlicher Höhepunkt der Sommervorbereitung

Mit dem Duell gegen die SG Dynamo Dresden erwartet die Zuschauer ein besonderes sportliches Highlight in diesem Sommer. Die FSV Budissa Bautzen lädt als Oberligist zum Testspiel gegen den Zweitligisten aus der Landeshauptstadt ein. Die Begegnung wird am Freitag, dem 3. Juli 2026, um 18.30 Uhr angepfiffen. Als Spielort dient das Stadion Müllerwiese in der Humboldtstraße 10 in Bautzen.