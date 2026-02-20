 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Testspiel: Hertha BSC II gegen BFC Preussen endet unentschieden

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 16:29 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sebastian Räppold

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Nord
Berlin-Liga
Landesliga Berlin - 1
Landesliga Berlin - 2

Wieder kein Pflichtspiel-Fußball am Wochenende. Dafür wird weiter getestet.

Freitag, 20. Februar

Hertha BSC II – BFC Preussen | 2:2
Tore: 1:0 Joel Richter (9.), 1:1 Philip Fontein (21.), 1:2 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (41.), 2:2 Oliver Rölke (58.)

Liveticker zum Nachlesen

Samstag, 21. Februar

RSV Eintracht 1949 – FC Hertha 03 Zehlendorf
Anstoß: 12:00 Uhr

VSG Altglienicke II – SV Germania 90 Schöneiche
Anstoß: 12:00 Uhr

TSG Einheit Bernau – BFC Dynamo
Anstoß: 14:00 Uhr

FSV Spandauer Kickers – Berliner SV 92
Anstoß: 14:00 Uhr

1. FC Wilmersdorf – Tennis Borussia Berlin
Anstoß: 14:00 Uhr

VfB Fortuna Biesdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Anstoß: 14:00 Uhr

FSV Fortuna Pankow 46 – Borussia Pankow 1960
Anstoß: 14:15 Uhr

VSG Altglienicke – Füchse Berlin
Anstoß: 14:30 Uhr

SC Siemensstadt – FV BW Spandau 03
Anstoß: 14:30 Uhr

Sonntag, 22. Februar

1. FC Schöneberg 1913 II – SC Gatow
Anstoß: 10:30 Uhr

FC Arminia Tegel II – BSC Fortuna Glienicke II
Anstoß: 11:00 Uhr

SV Buchholz – FC Arminia Tegel
Anstoß: 11:30 Uhr

Weißenseer FC II – SG Prenzlauer Berg 1990
Anstoß: 11:45 Uhr

SC Union 06 – BSV Hürtürkel
Anstoß: 12:00 Uhr

TSV Mariendorf 1897 – Friedenauer TSC
Anstoß: 12:00 Uhr

TSV Rudow Berlin – VfB Concordia Britz 1916
Anstoß: 12:00 Uhr

SC Westend 1901 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II
Anstoß: 12:00 Uhr

Füchse Berlin – BSV Dersim 1993
Anstoß: 12:00 Uhr

1. Traber FC Mariendorf – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr

FSV Spandauer Kickers II – VfB Hermsdorf Berlin II
Anstoß: 12:30 Uhr

1. FC Schöneberg 1913 – FC Liria 1985 Berlin
Anstoß: 12:30 Uhr

BSC Rehberge 1945 – Wittenauer SC Concordia
Anstoß: 12:30 Uhr

Delay Sports Berlin – Weißenseer FC
Anstoß: 12:30 Uhr

SSC Südwest 1947 – FC Internationale Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr

NFC Rot-Weiß 1932 – BFC Meteor 06 III
Anstoß: 13:00 Uhr

SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917
Anstoß: 13:00 Uhr

FC Stern Marienfelde 1912 II – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 13:30 Uhr

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV Blau-Gelb Berlin
Anstoß: 13:30 Uhr

VfB Hermsdorf Berlin – SV BW Hohen Neuendorf
Anstoß: 14:00 Uhr

VfB Fortuna Biesdorf III – SG Stern Kaulsdorf II
Anstoß: 15:00 Uhr

BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 15:45 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.