Testspiel: Hertha BSC II gegen BFC Preussen endet unentschieden

Wieder kein Pflichtspiel-Fußball am Wochenende. Dafür wird weiter getestet.
Hertha BSC II – BFC Preussen | 2:2
Tore: 1:0 Joel Richter (9.), 1:1 Philip Fontein (21.), 1:2 Oluwaseunnla Eni-Owo Adekunle (41.), 2:2 Oliver Rölke (58.)
RSV Eintracht 1949 – FC Hertha 03 Zehlendorf
Anstoß: 12:00 Uhr
VSG Altglienicke II – SV Germania 90 Schöneiche
Anstoß: 12:00 Uhr
1. FC Schöneberg 1913 II – SC Gatow
Anstoß: 10:30 Uhr
FC Arminia Tegel II – BSC Fortuna Glienicke II
Anstoß: 11:00 Uhr
SV Buchholz – FC Arminia Tegel
Anstoß: 11:30 Uhr
Weißenseer FC II – SG Prenzlauer Berg 1990
Anstoß: 11:45 Uhr
SC Union 06 – BSV Hürtürkel
Anstoß: 12:00 Uhr
TSV Mariendorf 1897 – Friedenauer TSC
Anstoß: 12:00 Uhr
TSV Rudow Berlin – VfB Concordia Britz 1916
Anstoß: 12:00 Uhr
SC Westend 1901 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II
Anstoß: 12:00 Uhr
Füchse Berlin – BSV Dersim 1993
Anstoß: 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers II – VfB Hermsdorf Berlin II
Anstoß: 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913 – FC Liria 1985 Berlin
Anstoß: 12:30 Uhr
BSC Rehberge 1945 – Wittenauer SC Concordia
Anstoß: 12:30 Uhr
Delay Sports Berlin – Weißenseer FC
Anstoß: 12:30 Uhr
SSC Südwest 1947 – FC Internationale Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr
NFC Rot-Weiß 1932 – BFC Meteor 06 III
Anstoß: 13:00 Uhr
SV Schmöckwitz-Eichwalde – Grünauer BC 1917
Anstoß: 13:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912 II – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 13:30 Uhr
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV Blau-Gelb Berlin
Anstoß: 13:30 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin – SV BW Hohen Neuendorf
Anstoß: 14:00 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf III – SG Stern Kaulsdorf II
Anstoß: 15:00 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 15:45 Uhr
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.