Testspiel gegen Türkgücü – Kirchheimer SC beweist Moral

Peter Schmöller (blau) trifft zum 1:0 für Kirchheim. – Foto: Bernhard Schmöller/Kirchheimer

In ihrem ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison haben sich die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC mit einem 2:2-Unentschieden von Türkgücü München getrennt. Der Bayernliga-Absteiger ging die Partie wie der gastgebende KSC mit einem schmalen Kader an, startete schleppend und geriet früh in Rückstand. Luca Mauerer ließ nach einer Balleroberung von Can Ritter und einem Zuspiel von Sami Benrabh (9.) die Kirchheimer Großchance zum 1:0 noch liegen, dann aber schloss Kapitän Peter Schmöller eine Kombination über Mauerer und Ritter mit dem Führungstreffer ab (12.).

"Da erwarten wir uns einiges."

„Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen, waren stark im Pressing und hatten in der ersten Halbzeit noch einige gute Chancen, wo dann allerdings der letzte Pass fehlte“, sagte Kirchheims Co-Trainer Ricardo Jacobi. Mit Wiederbeginn waren die Gäste zunächst präsenter und drehten die Partie binnen weniger Minuten. Einen Ballverlust von Nico Eckerl bestraften Vorbereiter Burhan Bahadir und Torschütze Arijon Mehaj mit dem 1:1 (64.), und Ivan Martinovic hatte beim 1:2 aus KSC-Sicht viel zu viel Platz (68.). Jacobi: „Danach haben wir uns aber wieder gesammelt und in einem guten Test für uns letztlich den verdienten Ausgleich erzielt.“ Für den zeichnete Ajoscha Kollmann nach einem langen Ball von Benrabh und schönem Zusammenspiel mit Eckerl verantwortlich (86.). Marco Flohrs hatte nach Vorarbeit von Roman Prokoph noch das 3:2 auf dem Fuß, schoss aber knapp vorbei (90.+2).