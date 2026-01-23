Testspiel gegen Luxemburger

Der FC Homburg empfängt am Sonntag Jeunesse Carnach auf dem Jahnplatz zu einem Testspiel. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Rund eine Woche nach dem ersten Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Oberligisten VfR Mannheim, das man mit 5:4 für sich entschieden hat, steht am Sonntag der nächste Test an. Um 14 Uhr empfängt man den luxemburgischen Erstligisten FC Jeunesse Canach in Homburg. Die Partie findet auf dem Jahnplatz statt.