Testspiel gegen Jeunesse Esch

Am heutigen Mittwoch, den 16. Juli bestreitet der FC 08 Homburg ein Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten Jeunesse Esch. Anstoß ist um 18:30 Uhr auf dem Trainingsgelände in Esch.

Nachdem der FCH in der Sommervorbereitung mit F91 Dudelange (1:0) und dem FC Victoria Rosport (5:0) bereits zwei Testspiele gegen luxemburgische Erstligisten bestritt, geht es am morgigen Mittwoch erneut nach Luxemburg. Um 18:30 Uhr treten unsere Grün-Weißen beim luxemburgischen Rekordmeister Jeunesse Esch an. Die Partie findet auf dem Trainingsgelände in Esch statt (100 Rue Jean-Pierre Bausch, 4023 Esch-sur-Alzette, Luxemburg).

Personell müssen die Homburger morgen weiterhin auf Michael Gelt, Justin Petermann, Grischa Walzer sowie die Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig verzichten.

Zudem fällt Torwart Lukas Hoffmann aufgrund einer Knieverletzung (Verletzung des Tractus iliotibialis) vorerst aus. Wie lange die Ausfalldauer betragen wird, lässt sich aktuell noch nicht genau prognostizieren. Wir wünschen eine gute und schnelle Genesung!