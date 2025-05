Testspiel gegen Hertha BSC, Torjäger wechselt, weitere Personalien

Das teilt der Verein auf seiner Internetseite mit:

Die Alte Dame kommt ins Waldstadion.

Wir begrüßen am 28.06.2025 um 13 Uhr Hertha BSC zum ersten Testspiel der Saison.

Tim Dethloff spielt in der neuen Saison für den BSC Süd 05.

Der ehemalige Top-Stürmer von Fortuna Babelsberg wechselt in der neuen Saison zum BSC Süd 05 und möchte hier weiter an seiner Tor-Bilanz feilen.

Der 24jährige, der bisher einer der besten Torjäger der Liga ist sagt über sich selbst, dass er eigentlich nie zu 100% mit sich selbst zufrieden ist und immer mehr geben will, was für den BSC Süd 05 natürlich gute Voraussetzungen sind.

Auf die Frage, wie er seine Tore am liebsten macht, antwortet er: „Es gibt eigentlich keinen Weg, wie ich meine Tore am liebsten schieße, ich nehme die Situation so, wie sie kommt und probiere, das Beste draus zu machen.“

Präsident Peter Janeck äußert sich entsprechend so. “Wir wollen Tim bei uns die Chance geben, sich weiterzuentwickeln und natürlich für uns eine positive Entwicklung zu machen. Wir brauchen Spieler, die für den Verein brennen und alles geben. Unser Kader für die kommende Saison wird sich nicht allzu viel verändern, da der Großteil unserer Spieler sich entschieden haben so als Team zusammenbleiben zu wollen und das freut uns natürlich sehr. Das zeigt, dass man uns als Verein und die Dinge, die wir tun schätzt. Aber ein paar neue Spieler werden den Kader doch vervollständigen.“