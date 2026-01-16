Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Testspiel gegen den VfR Mannheim
FC Homburg: Saarpfälzer starten in die Vorbereitungsspiele
Am morgigen Samstag, den 17. Januar bestreitet unser FC 08 Homburg das erste Testspiel der Wintervorbereitung gegen den VfR Mannheim. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des VfR-Nachwuchszentrums in Mannheim.
Nach knapp einer Woche Wintervorbereitung steht für den FC Homburg am Samstag der erste Test des neuen Jahres an. Um 14 Uhr tritt das Team von Trainer Roland Seitz beim VfR Mannheim an, der aktuell die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg anführt. Bereits in der Wintervorbereitung 2025 absolvierten die Grün-Weißen vor einem Jahr ein Testspiel gegen die Mannheimer. Damals setzen sich die Homburger im Waldstadion mit 5:0 gegen den Oberligisten durch.
Personell muss unser FCH morgen auf den erkrankten Michael Heilig sowie die angeschlagenen Mart Ristl (Sprunggelenk) und Tim Littmann (muskuläre Probleme) verzichten.
Das Testspiel gegen den VfR Mannheim findet morgen um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz 1 des Nachwuchszentrums des VfR Mannheim statt (Josef-Bußjäger-Weg, 68165 Mannheim).