Personell muss unser FCH morgen auf den erkrankten Michael Heilig sowie die angeschlagenen Mart Ristl (Sprunggelenk) und Tim Littmann (muskuläre Probleme) verzichten.

Das Testspiel gegen den VfR Mannheim findet morgen um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz 1 des Nachwuchszentrums des VfR Mannheim statt (Josef-Bußjäger-Weg, 68165 Mannheim).