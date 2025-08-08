Testspiel FC Remscheid - VfB 03 Hilden

In der 3. Minute die erste Chance des Klassenhöheren nach Flanke und anschließendem Kopfball, Maurice Horn kann zur Ecke abwehren. In der 8. Minute fällt dann ein kurioses Tor für die Gäste Ping Pong vom linken Pfosten an den rechten Pfosten und dann war er zum 0:1 (Cisse,Mohamed) drin. Der FCR spielte gut mit, ein Klassenunterschied war nicht wirklich zu erkennen. Eine Großchance in der 15. Minute für unsere Jungs. Ein hervorragender Pass von Dominik Heinen durch die Schnittstelle der Abwehr und Stanislao Apicella lief allein auf den Torwart zu und schließt ab. Jubel, eigentlich hatten alle den Ball bereits im Tor gesehen, er ging jedoch haarscharf am hinteren Pfosten vorbei. Es war ein klasse Spiel beider Mannschaften. Hilden mit einer Halbchance nach Ecke durch Kopfball, jedoch 1 Meter über das Tor. Dann schlug der FCR in der 30. Minute zu und erzielt den 1:1 Ausgleich. Ein super Doppelpass durch Dominik Heinen mit Toni Zupo und die Abwehr war ausgespielt. Der unermüdliche Toni allein auf den Torwart zu und zieht cool ab, der Ball am Torwart vorbei im Netz. Nur 3 Minuten später hätte der FCR in Führung gehen können. Wieder ein schneller Angriff über Toni, der Abschluss aber ganz knapp am Pfosten vorbei. In der 44. Minute Chaos im FCR-Strafraum nach Fehlpass, der Ball kann aber noch zur Ecke geklärt werden. Es war in der ersten Halbzeit ein richtig flottes Spiel auf Augenhöhe. Der FCR stand hinten gut und zeigt nach vorne sehenswerte Ballstafetten. Da konnte man Kombinationen (ohne den Ball zu stoppen) als Direktabnahme über drei Stationen bewundern. Hilden war natürlich auch stark in ihrem Spiel nach vorne und forderten unseren Jungs alles ab. Die mussten viele Wege gehen und gegen den Ball alles abrufen. Das machten sie aber hervorragend und zeigten nach vorne viel Gefahr für den Gegner.

In der zweiten Halbzeit mussten unsere Jungs jedoch Tribut zahlen. Hilden wechselte bis auf einen Spieler komplett durch und hatte jetzt eine frische Mannschaft auf dem Platz. Der FCR zunächst ohne Auswechselungen, es waren ja auch nur noch zwei Spieler auf der Bank. Viermal die Woche Training und das gewonnene Turnier von Sonntag sollten sich jetzt bemerkbar machen. Es sah auch so aus dass Hilden jetzt die erste Garde auf dem Platz hatte. Sie spielten enorm stark auf und setzen den FCR permanent unter Druck. In der 53. Minute Direktabnahme eines Hildener Spieler nach Ecke, aber über das Tor. Noch hielt das Bollwerk. Doch in der 81. Minute ein unnötiges Dribbling in der letzten Abwehrkette und der Ball war weg. Zwei Spieler waren durch, Maurice Horn musste raus, der Ballführende zieht ab, der Ball wäre auch drin gewesen. Jan Nsu Kayala versucht noch auf der Linie zu klären, beförderte den Ball jedoch endgültig ins Netz zum 1:2. Der FCR brachte noch die zwei letzten Spieler von der Bank. Nach vorne war der Kräfteverlust unserer Jungs immer mehr zu spüren. Die Pässe kamen nicht mehr so gut an, so dass kaum noch Entlastung bzw Chancen im vorderen Drittel zu sehen waren. Ein Abschluss in der 72. Minute durch Dominik sollten sie sich noch erspielen, der Torwart hält. Unsere Abwehr ließ für Hilden aber auch nichts mehr zu.