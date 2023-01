Testspiel es geht endlich los 👌🏻

Der HNK bestreitet am Sonntag (15:30 Uhr) beim SV Rot ihr erstes Testspiel dieser Winter-Vorbereitung.

Seit genau sieben Tagen befindet sich das Team von Igor Kantar wieder im Trainingsbetrieb. „Wir sind echt zufrieden mit der ersten Woche. Es ist eine gute Energie auf dem Platz“, berichtet der 36-Jährige und fügt an: „Die Jungs haben sich in der Winterpause gut erholt und gleichzeitig an der Basis gearbeitet. Die Daten stimmen alle. Deshalb sind wir schon jetzt wieder auf einem sehr hohen Niveau.“

Der SV Rot ist Tabellenzweiter und hegen in dieser Saison große Aufstiegsambitionen.