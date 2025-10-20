Testspiel-Erfolg unserer E-Junioren gegen Neuhaus-Schierschnitz

Unsere Jungs und Mädels zeigten gestern eine beeindruckende Leistung: Im Testspiel gegen Isolator Neuhaus gelang uns ein starker 7:3-Sieg! Von Beginn an war zu sehen, dass das Team immer besser zusammenspielt – mit klarer Positionsdisziplin, tollem Einsatz, vielen gewonnenen Zweikämpfen und mutigem Spiel in die freien Räume. Das Ergebnis spricht für sich, aber noch wichtiger: die Entwicklung im Zusammenspiel und das Team-Mindset stimmen absolut. Ein großes Lob an alle Kinder – die Trainer und auch Eltern sind richtig stolz auf euch! Weiter so!