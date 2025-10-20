Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Testspiel-Erfolg unserer E-Junioren gegen Neuhaus-Schierschnitz
Unsere Jungs und Mädels zeigten gestern eine beeindruckende Leistung: Im Testspiel gegen Isolator Neuhaus gelang uns ein starker 7:3-Sieg! Von Beginn an war zu sehen, dass das Team immer besser zusammenspielt – mit klarer Positionsdisziplin, tollem Einsatz, vielen gewonnenen Zweikämpfen und mutigem Spiel in die freien Räume. Das Ergebnis spricht für sich, aber noch wichtiger: die Entwicklung im Zusammenspiel und das Team-Mindset stimmen absolut. Ein großes Lob an alle Kinder – die Trainer und auch Eltern sind richtig stolz auf euch! Weiter so!