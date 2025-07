Testspiel Erfolg des SSV Weilerswist

Schon in der 9. Minute gingen die Gäste durch Aaron Seck in Führung. Nach einem Eckball von Chadi Atwi und einer zunächst starken Parade von SSV-Keeper Arndt landete der zweite Ball erneut beim ABC – Seck ließ sich die Gelegenheit aus kurzer Distanz nicht entgehen.

Mit einem 5:2-Erfolg gegen die ambitionierte U23 des Ahrweiler BC startete der SSV Weilerswist am gestrigen Sonntag erfolgreich in die Vorbereitung auf die Saison 2025/26. Der Sieg im ersten von insgesamt fünf Testspielen fiel zwar deutlich aus, entsprach jedoch nicht ganz dem tatsächlichen Spielverlauf, denn die Gäste aus Ahrweiler präsentierten sich als spielstarker und fordernder Gegner.

Doch der SSV ließ sich davon nicht aus dem Konzept bringen, spielte weiter mutig nach vorne und zeigte eine insgesamt sehr engagierte Leistung. In der 20. Minute folgte der erste personelle Rückschlag: Routinier Mike Nandzik musste mit muskulären Problemen am Oberschenkel ausgewechselt werden. Für ihn kam Neuzugang Luis Kampermann ins Spiel – und der Youngster machte seine Sache in den verbleibenden 80 Minuten bemerkenswert gut.

In der 32. Minute dann der verdiente Ausgleich: Nach einem kurz ausgeführten Eckball von Sven Stanienda ans Strafraumeck, nahm Felix Kortholt Maß und traf sehenswert zum 1:1.

Nur neun Minuten später wurde ein weiterer Weilerswister Angriff belohnt. Nach einem schönen Spielzug über Büscher und Kortholt, sprang einem Ahrweiler Spieler im Strafraum der Ball an die Hand – Elfmeter. Kortholt trat selbst an und verwandelte souverän zum 2:1-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff schlugen die Gäste erneut zu. Michel Wageneder traf per Kopf zum vermeintlichen Ausgleich, zunächst wurde das Tor wegen Abseits aberkannt – nach Reklamationen der Gäste wurde das Tor dann doch gegeben (50.).

Doch auch dieser Treffer brachte den SSV nicht aus dem Konzept. In der 57. Minute sorgte Sven Stanienda für das Highlight des Tages: Aus rund 35 Metern erkannte er, dass der Ahrweiler Keeper zu weit vor dem Tor stand, zog ab – und der Ball schlug zum 3:2 unter der Latte ein. Ein Tor der Marke „Tor des Monats“.

Nur sechs Minuten später war es Neuzugang Dennis Besirovic, der in einer unübersichtlichen Strafraumszene kühlen Kopf bewahrte und zum 4:2 erhöhte.

Den Schlusspunkt setzte dann Stefan Silva-Santos in der 76. Minute nach einem herausragenden Diagonalball von Björn Büscher, den Silva-Santos in beeindruckender Manier zum 5:2-Endstand vollendete.

Fazit:

Ein sehenswerter erster Test, bei dem sich der SSV Weilerswist in Torlaune zeigte, die Neuzugänge stark auftraten und auch die jungen Spieler (Artem Azarko, Luis Kampermann und Maxim Zajcev) überzeugten. Auch Silva-Santos brachte nach seiner Einwechslung viel Tempo und Akzente.

Natürlich gibt es noch Stellschrauben, an denen in den kommenden Wochen gearbeitet werden muss – doch der Auftakt macht Lust auf mehr.

Stimmen zum Spiel:

Frederik Ziburske (Trainer SSV Weilerswist):

„Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Besonders freut mich, dass unsere Führungsspieler Verantwortung übernommen haben und vorangegangen sind. Auch die Einwechselspieler haben sich nahtlos eingefügt. Natürlich sind wir noch nicht bei 100 Prozent – es gibt noch einige Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Aber unter dem Strich war das eine sehr gute Vorstellung gegen einen starken Gegner.“

Ricardo Ribeiro (Trainer U23 Ahrweiler BC):

„Heute haben wir uns zu wenig klare Torchancen herausgespielt. Das Spiel ging letztlich durch individuelle Fehler verloren. Trotzdem bin ich mit dem Auftritt meiner Mannschaft phasenweise sehr zufrieden.“