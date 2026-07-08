🖤❤️ Testspiel - Endlich wieder Seniorenfußball in Schophoven von Hagen Freialdenhoven · Heute, 11:08 Uhr · 0 Leser

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Nach rund einem Jahr ohne Seniorenfußball ist es endlich wieder so weit: Der FC Victoria Pier-Schophoven steht mit seiner neu aufgebauten Mannschaft wieder auf dem Platz. Am Sonntag, den 12. Juli, bestreiten die Schwarz-Roten ihr erstes Testspiel gegen die 2. Mannschaft des 1. FC Düren. Anstoß ist um 14:00 Uhr im Rurstadion Schophoven.

Für den Verein ist dieses Spiel mehr als nur ein Test. Es ist der erste sichtbare Schritt zurück in den Seniorenfußball und damit ein besonderer Moment für alle, die in den vergangenen Monaten an diesem Neustart gearbeitet haben. Nach vielen Gesprächen, viel Organisation und einer intensiven Kaderplanung ist die Freude groß, die neue Mannschaft nun endlich gemeinsam auf dem Platz zu sehen. Der FC Victoria Pier-Schophoven ist stolz und froh, wieder eine Seniorenmannschaft stellen zu können. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison – mit viel Motivation, einem starken Zusammenhalt und großer Vorfreude auf das, was kommt.