Testspiel endet 2:2 – SC Herford holt Remis gegen Bielefelds U19

Der SC Herford und die U19 von Arminia Bielefeld trafen in einem Testspiel aufeinander, das nach 90 Minuten mit 2:2 endete. Die Gäste traten dabei nicht mit ihrer ersten Formation aus der DFB-Nachwuchsliga an. Bei Herford stand der Torwarttrainer in Hälfte zwei im Tor. Entsprechend stand weniger das Ergebnis, sondern vielmehr der Testcharakter im Vordergrund.

Die Partie begann mit Vorteilen für die Bielefelder. In der 21. Minute nutzten sie eine Lücke in der Defensive der Gastgeber und gingen durch Lenni Unruh in Führung. Wenig später erhöhte Christos Theodoridis nach einem Abspielfehler auf 0:2. Trotz des Rückstands kam Herford ins Spiel, vergab jedoch mehrere Gelegenheiten zum Anschlusstreffer.

Nach der Pause wurde die Begegnung ausgeglichener. In der 53. Minute verkürzte Markus Esko per Foulelfmeter auf 1:2. Herford blieb nun offensiver ausgerichtet und kam schließlich in der 76. Minute durch Stepan Hobrei zum Ausgleich, dessen Schuss aus 15 Metern ins linke Eck traf.

Die Schlussphase verlief ohne weitere Treffer. Auffällig waren einige taktische Fouls der Gäste, die in einem Pflichtspiel wohl Verwarnungen nach sich gezogen hätten. Da die Partie jedoch von einem Herforder Verantwortlichen geleitet wurde, war die Spielleitung dementsprechend entspannter.