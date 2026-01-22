Testspiel-Donnerstag: Luckenwalde siegt, Preussen Eberswalde mit 3:3

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum morgigen Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
---
SG Union 1919 Klosterfelde – BFC Dynamo 2:4
Schiedsrichter: Tobias Starost
Tore: 0:1 Amiro Amadou (17.), 0:2 Rufat Dadashov (24.), 1:2 Irfan Brando (44.), 1:3 Leander Fritzsche (58.), 2:3 Rayko Kühn (73.), 2:4 Max Matthes Ramoth (87.)
Birkenwerder BC 1908 – SV Glienicke/Nordbahn abgesagt
---
VSG Altglienicke – Tennis Borussia Berlin 3:2
Tore: 1:0 Elidon Qenaj (18.), 1:1 Muhammad Sey (45.), 2:1 Elidon Qenaj (52.), 3:1 David Billand (54.), 3:2 Ebrima Jobe (62.)
FC Hertha 03 Zehlendorf – TuS Makkabi Berlin 4:1
Berlin Türkspor – FC Viktoria 1889 Berlin abgesagt
SV Empor Berlin – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 5:2
FSV Spandauer Kickers – Berliner AK 1:6
Tore: 0:1 Abdulkadir Beyazit (26.), 0:2 Malik Mawd (30.), 0:3 Fodelcio Gomes Pereira (44.), 1:3 Vincent Kuckei (60.), 1:4 Furkan Yildirim (67.), 1:5 Leutrim Avdija (68.), 1:6 Andriy Prokazyuk (87.)
TSG Einheit Bernau – Weißenseer FC 6:2
Tore: 0:1 Robert Adler (9.), 1:1 (28.), 2:1 Lucas Steinert (39.), 3:1 Paul Peschke (63.), 4:1 Frederick Fiebig (65.), 5:1 Magomed Gayrbekov (71.), 6:1 Florian Klose (79.), 6:2 (89.)
---
FSV 63 Luckenwalde – KF Vushtrria 3:2 in der Türkei
VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde 3:3
Schiedsrichter: John Aßmann
Tore: 1:0 Toni Kaftan (18.), 2:0 Ibrahim Haj Youssef (27.), 2:1 Maximilian Knorr (33.), 2:2 Patrice Donald Epale Otto (66.), 2:3 Nikos Wolf (68.), 3:3 Kambiz Walizada (90.)
