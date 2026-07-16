Testspiel des SSV Reutlingen endet frühzeitig

Nach dem 2:0 gegen den VfL Nagold war Reutlingen nach Rutesheim gereist, um gegen einen ambitionierten Aufsteiger weitere Spielpraxis zu sammeln. Die Mannschaft von Trainer Thomas Herbst nahm die Aufgabe seriös an und stellte früh die Richtung. Willie Till Sauerborn, schon gegen Nagold doppelter Torschütze, traf in der 18. Minute zum 0:1 und bestätigte damit seine gute Frühform in dieser Vorbereitung.

Kurz vor der Pause erhöhte Jonathan Hageloch auf 0:2. Damit hatte der SSV die Partie in jene Bahnen gelenkt, die ein Oberligist gegen einen Verbandsligisten anstreben muss: kontrolliert, konzentriert und ohne unnötige Hektik. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Eigentor von Luca Antonio Pellino in der 68. Minute für das 0:3. Das Gewitter verhinderte zwar den regulären Schlusspunkt, änderte aber nichts am Eindruck.

Reutlingen bleibt nach zwei Tests ohne Gegentor. Das ist im Juli noch keine belastbare Saisonprognose, aber ein nützlicher Hinweis auf Ordnung und defensive Stabilität. Gerade nach personellen Veränderungen zählt in der Vorbereitung nicht nur die offensive Durchschlagskraft, sondern auch die Verlässlichkeit gegen den Ball. In Nagold und Rutesheim hat der SSV dafür erste Argumente geliefert.