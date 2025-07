Testspiel-Derby für den FC Kray gegen den ETB SW Essen

Nach den ersten Testspielen der Saisonvorbereitung im Turniermodus beim Sport Duwe Cup und dem Stölting-Cup, steht für den FC Kray am Mittwoch nun das erste Testspiel über 90 Minuten auf dem Programm. Zu Gast in der KrayArena ist Stadtnachbar ETB SW Essen, der die abgelaufene Saison in der Oberliga Niederrhein auf einem sehr guten dritten Platz abschloss.

Der Gast um Neutrainer Dennis Czayka, der die Nachfolge von Julian Stöhr antrat, hat eine Kaderumbruch hinnehmen müssen. Einige Stammspieler verließen den Verein, mehrere neue Spieler kamen neu zum ETB. Ähnlich wie beim Krayer Team, muss sich auch die neu formierte Mannschaft der Schwarz-Weißen in der Vorbereitung erst finden, jedoch zeigte das Team im ersten Testspiel gegen Rot Weiss Essen, insbesondere in der zweiten Halbzeit eine mehr als ansehnliche Leistung. Klar, dass alleine schon aufgrund des Klassenunterschieds ein schwerer Gegner auf unsere Mannschaft wartet.

Kray ist schon gut dabei

Die Krayer Mannschaft hat nun zwei anstrengende Trainingswochen, inklusive einiger Testspiele bei den Turnieren des VfB Frohnhausen und Vogelheimer SV hinter sich gebracht. In den bisherigen Testspielen wurden viele in den Trainingseinheiten einstudierten Abläufe umgesetzt; das Team zeigte sich bissig und agil. Nun steht das Spiel gegen den ETB, einem echten Prüfstein an und die Mannschaft wird sicher alles auf den Platz bringen.

“Der ETB hat auch, so wir wir, eine neu zusammengestellte Mannschaft und muss sich auch erst finden", so Trainer Dimitrios Pappas vor dem anstehenden Testspiel. "Es ist zwar nur ein Testspiel aber unabhängig davon wollen wir so gut wie möglich spielen und am Besten gewinnen. Uns ist sehr wichtig, dass wir einige angeschlagene Spieler zurück begrüßen dürfen, damit wir durchwechseln können. Wichtig ist dazu, das wie die Inhalte, die wir im Training vermittelt haben, umsetzen; ob es in der Offensive oder in der Defensive ist. Es würde mich freuen, wenn zahlreiche Zuschauer das Spiel besuchen. Wir freuen uns auf die Partie.”