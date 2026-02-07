Testspiel beim West-Oberligisten

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden setzt seine Wintervorbereitung mit einem weiteren Testspiel fort. Am Sonntag, 8. Februar 2026, gastieren die Schwarz-Weißen um 15:30 Uhr beim SV Schermbeck 2020 e.V. in der Volksbank-Arena. Gespielt wird auf Kunstrasen.

Der Traditionsverein aus dem westlichen Münsterland spielt seit vielen Jahren in der Oberliga Westfalen und ist für seine stabile Vereinsstruktur sowie seine leidenschaftliche Spielweise bekannt. Unter Trainer Engin Yavuzaslan überwinterte der SVS zwar auf einem Abstiegsplatz, hat sich im Winter jedoch gezielt verstärkt. Fünf Neuzugänge sollen dem Team neue Impulse verleihen, drei Abgänge wurden dabei kompensiert.

Ursprünglich war für den West-Oberligisten an diesem Tag ein Punktspiel gegen Rot-Weiss Ahlen angesetzt, das jedoch witterungsbedingt abgesagt wurde. So ergibt sich für den BSV die Gelegenheit, gegen einen weiteren Oberligisten unter Wettkampfbedingungen zu testen – ein Duell, das sportlich und taktisch wichtige Erkenntnisse für die anstehende Rückrunde liefern soll.

Schermbeck steht für körperlich robusten Fußball, Zweikampfstärke und taktische Disziplin. Besonders auf Kunstrasen kann die Mannschaft ihr schnelles Umschaltspiel ausspielen. Über die Flügel setzen die Westfalen auf viel Dynamik und Tempo, während erfahrene Offensivkräfte für Torgefahr sorgen.

Rehden testet unter Wettkampfbedingungen

Für den BSV Rehden ist das Duell in Schermbeck ein weiterer Härtetest in der Vorbereitung. Nach intensiven Trainingseinheiten und erfolgreichen Auftritten gegen unterklassige Gegner will die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic die Abläufe weiter festigen, Spielpraxis sammeln und die Abstimmung unter Wettkampfbedingungen verbessern.

Besonders wichtig: Wieder auf Rasen zu spielen – ein Aspekt, der in der Vorbereitung auf die Rückrunde eine zentrale Rolle einnimmt.

Trotz der längeren Anreise hoffen die Verantwortlichen auf Unterstützung aus dem eigenen Lager. Bei rund neun Grad Wintertemperatur bietet sich für die Fans eine gute Gelegenheit, das Team in der Fremde zu begleiten und live zu erleben, wie sich die Rehdener gegen einen robusten, kampfstarken Gegner behaupten.

Anpfiff ist um 15:30 Uhr in der Volksbank-Arena, Ziegelstraße, 46514 Schermbeck.