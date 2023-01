Testspiel beim Ligakonkurrenten SV Elversberg: Eine Woche vor Restrundenstart geht es zu Viktoria Köln

Die SV Elversberg, Tabellenführer der Dritten Liga, bestreitet am Samstag um 14 Uhr im Sportpark Höhenberg ihr einziges Testspiel vor dem Restrundenstart am übernächsten Wochenende beim SV Wehen Wiesbaden. Gegner ist Ligakonkurrent FC Viktoria Köln

Für Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg steht mit der Reise zum Ligakonkurrenten FC Viktoria Köln am Samstag um 14 Uhr der letzte Test vor der Fortsetzung der Runde am übernächsten Wochenende an. In der Domstadt soll der zuletzt lange verletzte Carlo Sickinger sein Comeback feiern. Auch Thore Jacobsen soll auf den Platz zurückkehren. Im defensiven Bereich müssen Kevin Conrad (Muskelverletzung), Robin Fellhauer (Rücken)und Marcel Correia (Trainingsrückstand) ersetzt werden. Alle anderen zuletzt verletzten und erkrankten Spieler sollten wieder zur Verfügung stehen, so dass Trainer Horst Steffen einen Großteil seiner Wunschformation für das erste Ligaspiel aufbieten könnte.