Testspiel bei Hansa Rostock: Preussen verliert unglücklich

Am Ende steht zwar eine Niederlage, doch das Ergebnis bildet den Spielverlauf nur unzureichend ab. Alle drei Gegentore entstehen nach individuellen Fehlern. Einmal prallt der Ball nach einem missglückten Klärungsversuch eines Preussen-Verteidigers unglücklich von einem Mitspieler direkt vor die Füße eines Rostocker Angreifers.

Auch ohne vier Stammkräfte zeigt der BFC Preussen im Testspiel beim Drittligisten eine starke Leistung. Ben Meyer, Patrick Breitkreuz, Niklas Brandt und Chadi Ramadan fehlen dem Regionalligisten, dennoch tritt das Team von Trainer Daniel Volbert selbstbewusst und auf Augenhöhe auf.

„Wir legen uns die Gegentore praktisch selbst rein – eines nach einem Abpraller vom eigenen Mann und dazu zwei Torwartfehler. Trotzdem ist das spielerisch und vom Auftreten her ein richtig guter Test für uns.“

Offensiv setzt der BFC Preussen ein Ausrufezeichen. Das Berliner Tor erzielt Adekunle nach einem sehenswerten Diagonalpass von Häusl. Der Torschütze gehört ebenso zu den auffälligsten Akteuren wie Dikarev und Frank.

Besonders wertvoll ist die Partie auch aus Trainingssicht. Gespielt wird auf einem Nebenplatz mit Rasenheizung – ein klarer Vorteil gegenüber den schwierigen Bedingungen in Berlin, wo Schnee und vereiste Kunstrasenplätze das Training erschweren.

Obwohl das Spiel offiziell nicht für Zuschauer freigegeben ist, verfolgen rund 300 Fans die Partie vom Zaun aus und sorgen für eine besondere Atmosphäre.

In 14 Tagen reist der BFC Preussen zum Nachholspiel in der Regionalliga-Nordost zum ZFC Meuselwitz (14 Uhr)

