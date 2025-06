Testspiel-Auftakt in der Pfalz

Für die U19 des 1. FC Saarbrücken endet die Sommerpause gleich mit einem Testspiel-Kracher. Am Samstag um 13 Uhr trifft das nun von Joscha Klauck trainierte Team im pfältischen Eisenberg (Rasenplatz Friedrich-Ebert-Str.) um 13 Uhr auf den 1. FC Kaiserslautern. "Das ist gleich ein Gegner, der uns fordern wird. Sie sind genau wie wir personell anders besetzt wie in der abgelaufenen Runde, deshalb kann man nicht sagen, dass sie Favorit sind. Es wird für viele Spieler das erste Spirl im U19-Bereich sein. Wir hatten in den letzten beden Tagen fünf Spieler bei den Profis, ich werde erst kurzfristig erfahren, wer mit in die Pfalz fahren kann. Die Spieler haben aber zuvor einige Einheiten mit uns absolviert und nur das Donnerstag-Training verpasst. Es ist gut, dass sie jetzt schon bei den Aktiven mittrainieren. Da bringen sie, wenn sie bei uns sind, sicher ganz viel mit", sagte Klauck am Freitagmorgen