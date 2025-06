Testspiel-Auftakt für die Zweite

Für die Zweite des 1. FC Saarbrücken hat die Vorbereitung auf die neue Runde in der Schröder-Saarlandliga schon begonnen. Am Samstag um 18 Uhr steht auch schon das erste Testspiel an. Auf dem Kunstrasenplatz der DJK Püttlingen an der Sommerbergstr. trifft das Team von Trainer Sammer Mozain auf den Verbandsligisten 1. FC Riegelsberg, gegen den es auch das letzte Spiel der abgelaufenen Runde gab. "Das ist eherZufall. Wir haben jetzr eine Woche trainiert, einige haben noch gefehlt. Alle Neuen waren aber im Training, wir werden alle, die da sind, auch einsetzen", sagte der Trainer am Donnerstag. Fehlen werdennoch Ricco Cymer, Zinedin Osmanagic und Harry Ndougou Nguini, die in der kommenden Woche ins Training einsteigen werden.