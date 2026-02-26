Testspiel-Auftakt der SG Adlhausen/Langquaid II

SG erwartet Kreisligisten SV Schöfweg zum ersten Test - Einen wirklichen Gradmesser hat sich die SG Adlhausen/Langquaid II mit dem Passauer Kreisligisten SV Schöfweg ausgesucht. Die Erklärung ist jedoch einfach: Die Gäste, die seit Jahrzehnten sehr freundschaftliche Kontakte zum TSV Langquaid pflegen, nutzen nämlich bei einem mehrtägigen Trainingslager die hiesigen Sportanlagen und lockern ihr Programm mit diesem Vorbereitungsspiel auf. Die Schöfweger, die nach neun Bezirksligajahren den Weg in die Kreisliga antreten mussten, rangieren derzeit in ihrer Liga auf dem fünften Rang und können wohl nicht mehr in den Titel-Zweikampf zwischen dem FC Salzweg und TSV Karpfham eingreifen. Die Gäste, die zu Beginn der Neunziger Jahre mit Franz Schmid - jetzt sportlicher Leiter - und Alfred Schwankl zwei Ausnahmefußballer in das fußballerisch schwächelnde Langquaid entsandt hatten, haben sich unter ihrem Trainer Andreas Kölbl nach dem Abstieg wieder gefangen und stützen sich neben Kapitän Maximilian Lösl und Torhüter Christoph Wenzl auf Routinier Christoph Schwankl (3 Tore / 2 Assists), Marcel Eder (6/5), Maximilian Baumann (4/2) und Matthias Staniczek (3/4).

Die Gastgeber mit ihrem Trainergespann Rainer Schuster und Raphael Niedermeier, der sich in dieser Woche auf die B-Lizenz-Prüfung konzentrieren musste, wollen so lange wie möglich mit ihren Kontrahenten mithalten und ihnen das sportliche Leben auf schwierigem Geläuf - voraussichtlich im Waldstadion - erschweren. Auch wenn der Großteil des Kaders zur Verfügung steht, sind zwei schwerwiegende Ausfälle zu verzeichnen. So muss das Team auf ihren Rückhalt Torhüter Lukas Pernpaintner wegen einer Verletzung wohl längere Zeit verzichten und auch der Einsatz des Rekonvaleszenten Korbinian Löschenbrand lässt noch weiter auf sich warten.

Das Spiel beginnt am Samstag, 28. Februar, um 15.00 Uhr, nach derzeitigem Stand auf dem Platz 2 im Waldstadion. Schiedsrichter ist Matthias Ziegler (ATSV Kelheim).