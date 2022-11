Testspiel an der Grünwalder Straße: Oberweikertshofen schlägt die kleinen Löwen SCO dreht 0:1-Rückstand

Einen versöhnlichen Jahresabschluss hat der SC Oberweikertshofen beim Testkick gegen die U19 der Münchner Löwen hingelegt.

Oberweikertshofen – Mit 2:1 gewann der SCO das Spiel auf der Anlage an der Grünwalder Straße. In einem flotten Spiel gerieten die Weikertshofener zunächst durch Nathan Wicht mit 0:1 in Rückstand (5.). „Das war ein Wachrüttler für uns“, meinte danach Trainer Dominik Sammer. Der SCO wurde ballsicherer und erspielte sich selbst einige gute Torgelegenheiten. Yenal Strauß hätte die gute Leistung der Sammer-Elf kurz vor der Pause belohnen können, doch der Pfosten verhinderte den Ausgleich.

Im zweiten Durchgang fiel dann doch das verdiente 1:1. Nach starker Vorarbeit von Maxi Schuch traf Kevin Bürsch mit einem überlegten Lupfer über den Löwen-Keeper (55.). Als sich schon beide Teams auf das Remis eingestellt hatten, führte ein Eckstoß fünf Minuten vor dem Ende durch SCO-Youngster Louis Pöltl zum 2:1-Siegtreffer. „Ein schöner Jahresabschluss, der meiner Elf nach zuvor vier verlorenen Spielen den Glauben an sich zurückgegeben hat“, meinte Sammer nach den 90 Minuten.

Die Leitung des Spiels hatten drei Referees aus der Schirigruppe Ammersee/FFB: Niklas Hampel (SV Mammendorf), Hirad Aurahman (FC Puchheim) und Deniz Ciftci (TSV Fürstenfeldbruck West). Ihnen attestierte der SCO-Trainer eine hervorragende Spielleitung. (Dieter Metzler)