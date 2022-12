Testspiel am kommenden Mittwoch 1. FC Saarbrücken: Nach Rückkehr aus der Türkei in Auersmacher

Das Testspiel des 1. FC Saarbrücken beim SV Auersmacher wurde neu terminiert und findet nun am Mittwoch, 14. Dezember um 18 Uhr im Saar-Blies-Stadion (Stadionstr., Kleinblittersdorf) statt. Am selben Abend steigt be der WM in Katar das zweite Halbfinale.