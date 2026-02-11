Testspiel am Freitag: BSV Rehden gastiert beim Brinkumer SV Wetter stoppt den Punktspielauftakt – Rehden nutzt die Zeit für einen Härtetest auf Kunstrasen von red · Heute, 14:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der Pflichtspielauftakt des BSV Schwarz-Weiß Rehden im Jahr 2026 muss witterungsbedingt verschoben werden. Der Rasen in den Waldsportstätten ist am Wochenende nicht bespielbar, auch der Brinkumer SV musste seine Punktpartie absagen. Beide Vereine vereinbarten daher kurzfristig ein Testspiel. Anstoß ist am Freitag, 13. Februar, um 19:00 Uhr auf Kunstrasen am Stuhrer Brunnenweg.

Für das Team von Kristian Arambasic ist die Partie der erste echte Prüfstein in einer intensiven Vorbereitungswoche. Der BSV will den Kader in den kommenden Tagen bewusst aufteilen, um möglichst vielen Spielern umfangreiche Einsatzzeiten zu geben. Ziel ist es, dass nahezu jeder Akteur in dieser Woche auf viele Minuten kommt und im Idealfall fast zwei volle Spiele absolvieren kann. Der Test hat auch deshalb einen besonderen Stellenwert, weil der Rehdener Kader in der bisherigen Vorbereitung nur eingeschränkt unter regulären Bedingungen auf Kunstrasen trainieren konnte. Gerade das Verhalten auf dem Großfeld, die Anpassung an Tempo und Räume sowie das Spiel in engen Situationen sollen nun gezielt überprüft werden.

Der Gastgeber geht als Tabellenfünfter personell gut aufgestellt in die zweite Saisonhälfte. Kurz vor dem Ende der Wechselfrist hat der Brinkumer SV seinen Kader bewusst verkleinert und in der Spitze angepasst. Trainer Iman Bi Ria setzt auf einen kleineren, dafür qualitativ fokussierten Kader. Insgesamt stehen elf Abgänge nur drei Neuzugängen gegenüber. Mehrere Personalien waren berufsbedingt oder bereits länger absehbar, bei anderen folgten interne Entscheidungen. Besonders schmerzhaft ist aus Brinkumer Sicht der Abgang von Maurice Kirsch, der in der Hinrunde die meisten Einsatzminuten sammelte und nun für den FC Verden 04 in der Oberliga Niedersachsen aufläuft. Auf der Zugangsseite konnte Brinkum dennoch nachlegen. Mit Mechak Nankishi kommt ein individuell starker Flügelspieler, der vor allem im Eins-gegen-eins auffällt. Zudem verstärkt der 19-jährige Koreaner Seong-hwan Song (zuvor Sebaldsbrück) das Offensivspiel mit Tempo, Athletik und technischer Qualität.