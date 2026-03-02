Im gestrigen Testspiel zeigte der SV Hümpfershausen eine starke und geschlossene Mannschaftsleistung und setzte sich verdient mit 6:2 gegen die zweite Mannschaft des SV 08 Jüchsen II durch.

⚽ Spielverlauf

Der SVH startete konzentriert und übernahm direkt die Kontrolle über das Spiel. In der ersten Halbzeit ließ man defensiv kaum etwas zu und spielte nach vorne zielstrebig.

Nach schöner Vorarbeit von Basti erzielte Lennox Vonderlind die frühe Führung zum 1:0. Wenig später erhöhte Basti selbst nach Vorlage von Philipp auf 2:0 – gleichzeitig der Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel kam Jüchsen zwischenzeitlich zurück und verkürzte, doch Hümpfershausen antwortete eindrucksvoll. Mit Tempo, klaren Kombinationen und hoher Effizienz vor dem Tor schraubte der SVH das Ergebnis weiter in die Höhe.

Am Ende stand ein auch in der Höhe verdienter 6:2-Erfolg.

🥅 Torschützen & Vorlagen (SV Hümpfershausen)

⚽ 1:0 – Lennox Vonderlind (Vorlage: Basti)

⚽ 2:0 – Basti (Vorlage: Philipp)

⚽ 3:2 – Sven (Vorlage: Philipp)

⚽ 4:2 – Dennis (Vorlage: Sven)

⚽ 5:2 – Lennox Vonderlind (Vorlage: Dennis)

⚽ 6:2 – Lennox Vonderlind (Abpraller von der Latte nach Schuss von Philipp)

🌟 Spieler im Fokus: Lennox Vonderlind

Winter-Neuzugang Lennox Vonderlind zeigte direkt, warum er eine Verstärkung ist. Mit drei Treffern krönte er seine starke Leistung und war maßgeblich am Offensivspiel beteiligt. Besonders sein drittes Tor – der schnelle Abpraller nach einem Lattenschuss von Philipp – unterstrich seinen Torriecher.

🔎 Fazit

Ein gelungener Test mit vielen positiven Ansätzen. Offensiv effektiv, defensiv stabil und als Mannschaft geschlossen aufgetreten – so kann es in die Rückrunde gehen. Der klare Sieg gegen Jüchsen II gibt Selbstvertrauen und zeigt, dass der SVH auf einem guten Weg ist.