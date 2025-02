Tests unter Flutlicht: Bayern 2, 1860 2, Wacker & Buchbach im Einsatz

Das lässt sich doch gut an: Die Buchbacher haben sich zuletzt beim deutlichen 5:0 gegen Heimstetten schon in starker Frühform präsentiert. "Ich kann das Spiel schon einordnen. Insgesamt hat das nicht verkehrt ausgeschaut. Intensität und Energie waren da", sagte ein zufriedener Trainer Aleksadro Petrovic. Am Mittwochabend schaut nun ein alter Bekannter in Buchbach vorbei: Thomas Leberfinger kehrt als Coach des SV Kirchanschöring an seine alte Wirkungsstätte zurück.