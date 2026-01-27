Tests unter der Woche: Burglengenfeld und Lam galoppieren los

Der Kunstrasenplatz des ASV Burglengenfeld wurde am Dienstag vom Schnee befreit. – Foto: Redaktion Schwandorf

Jetzt soll es so richtig losgehen: Die meisten Oberpfälzer Bayern- und Landesligisten starten diese Woche in den Testspiel-Reigen. Oder haben es zumindest vor. Denn man braucht kein Prophet sein um zu sagen: Es dürfte zu Spielabsagen kommen. Angesichts von Bodenfrost und Schnee ist eine Austragung vielerorts noch in der Schwebe. Der für den heutigen Dienstag geplante Test der DJK Ammerthal in Weisendorf musste abgesagt werden. Morgen dann stünden drei interessante Begegnungen mit Oberpfälzer Beteiligung an – wenn denn gespielt werden kann.

Dienstag







Landesliga-Primus DJK Ammerthal nahm am Sonntag die Vorbereitung auf und hätte nun zum ersten Mal seine Frühform überprüft. Daraus wird aber nichts. Liga-Konkurrent ASV Weisendorf hat frühzeitig rotes Licht fürs Testspiel gesendet. Im fränkischen Raum gab's gestern zum Teil massive Schneefälle. Der Kunstrasenplatz in Weisendorf ist nicht bespielbar.





Mittwoch





Morgen, 19:00 Uhr TJ Jiskra Domazlice II TJ Jiskra Domazlice II SpVgg Lam SpVgg Lam 19:00 PUSH



Mit dem Testauftakt gegen den ASV Cham wurde es nichts am vergangenen Wochenende. Den nächsten Anlauf unternehmen die Osserbuam im Nachbarland. Am Mittwochabend geht es gegen den zweiten Anzug des tschechischen Drittligisten TJ Jiskra Domazlice. Gespielt wird auf dessen Kunstrasenplatz. „Das Spiel findet statt“, informiert Lorenz Kowalski. Der junge Übungsleiter des Landesligen aus Lam erklärt: „Nach der Absage des Chams-Spiels ist es ja unser erstes Testspiel. Dementsprechend geht es erstmal darum, wieder in den Rhythmus reinzukommen und dass jeder Spielzeit hat, aber dass zugleich schon wieder erste Automatismen greifen. Das Ergebnis ist erstmal zweitrangig.“









Stand Dienstagnachmittag kann die Partie des ASV Burglengenfeld gegen den SV Lauterhofen stattfinden. Der Allwetterplatz im Naabtalpark wurde am Dienstag geräumt. Gegen das Team aus der Landesliga Nordost dürften die Hausherren gleich mal richtig gefordert werden. „Wir würden uns natürlich freuen, wieder Wettkampfpraxis zu sammeln“, sagt der scheidende ASV-Coach Erkan Kara und fügt an: „Das Wichtigste ist, dass sich niemand verletzt und dass wir generell gut in die Vorbereitung reinstarten.“







Morgen, 18:30 Uhr ASV Cham ASV Cham TB 03 Roding TB Roding 18:30 PUSH



Kann gespielt werden im Kappenberger Sportzentrum? „Ich hoffe wir können spielen, denke aber, dass sich das vor heute Abend nicht entscheiden wird“, so die Info von Michael Plänitz, dem sportlichen Leiter des ASV Cham. Der Tabellendritte der Bayernliga Nord würde nun gern das erste Vorbereitungsmatch absolvieren, nachdem der vereiste Kunstrasenplatz zuletzt noch ein zu hohes Verletzungsrisiko barg. Gegner wäre der benachbarte Landesligist TB 03 Roding, für den es ebenfalls der erste Testlauf wäre.

