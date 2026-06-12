Tests gegen Erlbach und Cham: Dingolfing legt wieder los Am heutigen Freitagabend startet der Landesligst in die Sommervorbereitung von Sebastian Strohmaier · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Für Stefan Weber und seine Mitstreiter ist die Sommerpause am Freitag vorbei – Foto: Paul Hofer

Verlinkte Inhalte präsentiert von Landesliga Mitte Dingolfing

Am heutigen Freitagabend beginnt für den FC Dingolfing offiziell die Sommervorbereitung auf die Landesliga‑Saison 2026/27. Nach knapp vier Wochen Pause bittet Trainer Tom Seidl seine Mannschaft wieder auf den Platz.

"Wir legen wieder los und freuen uns darauf. Die Mannschaft ist zwar im Kern zusammengeblieben, hat aber doch ein verändertes Gesicht bekommen. Die neuen Spieler gilt es schnellstmöglich zu integrieren und bis zum Saisonstart wollen wir in einer guten Verfassung sein. Die Weichen für eine erfolgreiche Runde werden in der Vorbereitung gelegt – dementsprechend werden wir hart arbeiten. Allerdings müssen wir die länger verletzt gewesenen Akteure behutsam heranführen und haben in den nächsten Wochen auch den einen oder anderen Urlauber. Daher werden wir bei den Einheiten auch immer wieder mal Nachwuchsspielern die Chance geben, sich zu zeigen", lässt der Dingolfinger Chefanweiser wissen.

Schon früh wartet ein echter Prüfstein auf Bauer, Müller und Kameraden: Das erste Testspiel gegen den Bayernligisten SV Erlbach findet am 20. Juni statt – jedoch nicht im Isar‑Wald‑Stadion. Aufgrund eines Sandbahnrennens muss die Partie nach Dornwang verlegt werden.





Im Anschluss folgt ein abwechslungsreicher Mix aus Trainingseinheiten und weiteren Tests - unter anderem geht es noch gegen die Bezirksligisten FC Künzing und SpVgg GW Deggendorf sowie den Kreisliga-Neuling TSV Aholming - statt. Besonders reizvoll ist das Pokalduell am 30. Juni, wenn der FCD in der dritten Qualifikationsrunde des BFV‑Verbandspokals die Sportfreunde Schwaig aus der Bayernliga Süd empfängt. Ein Gegner, der dem Team alles abverlangen wird. Ein traditioneller Fixpunkt bleibt das Kurz-Trainingslager im Bayerischen Wald, das bereits zum vierten Mal stattfindet. Dort findet die Mannschaft in Arnbruck seit Jahren optimale Bedingungen vor.









Besonders herausfordernd wird die Generalprobe am 10. Juli auf heimischen Geläuf gegen den ASV Cham. Der Vizemeister der Bayernliga Nord scheiterte vor Kurzem erst in der Relegation an der SpVgg Fürth II am Aufstieg in die Regionalliga. Die BMW-Städter starten motiviert in die Vorbereitung und wollen den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit legen. Die starke Frühjahsrunde hat gezeigt, welches Potenzial im Team steckt – nun gilt es, diesen Schwung in die neue Saison zu tragen.