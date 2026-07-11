Tests am Sonntag: KFC in Budberg, Derby in Meerbusch

Für Solingen-Wald steht ein Test beim Regionalligisten VfB 03 Hilden an. – Foto: Andreas Bornewasser

Auch am Sonntag können sich die Fans des Amateurfußballs wieder auf zahlreiche Testspiele freuen, eine ganze Reihe von Oberligisten ist dabei im Einsatz. Darunter auch der KFC Uerdingen, der am Freitag 1:4 gegen den SV Bergisch Gladbach verlor, und das nun wieder gutmachen möchte, was beim Landesligisten SV Budberg aber kein Spaziergang wird. Es gibt aber auch zwei Oberliga-Vergleiche zwischen dem Niederrhein und Westfalen.

Die Testspiele am Sonntag, 12. Juli 2026

Bereits um 13 Uhr hat sich B-Ligist Rot-Weiß Venn einen dicken Brocken als Gegner eingeladen, ist doch die SVG Neuss-Weissenberg zu Gast an der Venner Gasse. Eine halbe Stunde später kommt es zu einem Vergleich der Reserven von Ratingen 04/19 (Bezirksliga) und Rot-Weiss Essen (gerade in die Landesliga aufgestiegen). Um 15 Uhr hat dann Bezirksligist TuS Wickrath den Landesligisten und Ex-Oberligisten Union Nettetal zu Besuch. Parallel misst sich das neu aufgestellte Türkiyemspor Mönchengladbach mit dem SC Niederkrüchten. Der SV Sonsbeck als Oberligist hat ebenfalls um 15 Uhr den Bezirksligisten Borussia Veen zu Gast.

KFC Uerdingen in Budberg

Um 15 Uhr greifen aber auch weitere Oberligisten ein. Die Holzheimer SG testet etwa daheim gegen Landesliga-Aufsteiger TSV Eller, und auch der KFC Uerdingen will die Niederlage vom Freitag vergessen machen, wenn er beim Landesligisten SV Budberg antritt - eines der Kracher-Duelle des Tages. Die SpVg Schonnebeck hat es mit dem 1. FC Gievenbeck zu tun, das Team aus dem Münsterland kickt ebenfalls in der Oberliga. Zu einem weiteren Oberliga-Vergleich Niederrhein-Westfalen kommt es zwischen Blau-Weiß Dingden und der SpVgg Horsthausen. Die DJK Gnadental vergleicht sich innerhalb der Landesliga als Gast mit dem VfB Homberg. Ein Lokalkampf erwartet die Fans beim 1. FC Wülfrath gegen den TSV Ronsdorf. Ein absolutes Topspiel steht aber auch in Hilden an. Dort hat der VfB 03 Hilden als Regionalliga-Aufsteiger den mächtig aufgerüsteten Oberliga-Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald 03 zu Gast. Das dürfte ein echter Testspiel-Leckerbissen sein.