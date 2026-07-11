Tests am Samstag: FC Büderich empfängt VfB Hilden, ETB gegen RWE

Der Essener Vergleich in der Saisonvorbereitung hat inzwischen schon Tradition. – Foto: Markus Becker

Ganz allmählich sind wirklich fast alle Vereine wieder im Training, das Testspielprogramm am Samstag, 11. Juli 2026, ist entsprechend voll. Und einige der Teams scheuen dabei noch nicht einmal die zu erwartende Mittagssonne. Der Bezirksligist DJK Rhede sollte bereits um 12 Uhr den Landesligisten SV Biemenhorst zu Gast haben - ein sicher so interessanter wir körperlich fordernder Vergleich. Diese Partie wurde aber abgesagt, die Biemenhorster empfangen stattdessen zwei Stunden später den Regionalligisten 1. FC Bocholt auf ihrer Anlage. Kühler wird es dann natürlich auch nicht sein.

Das sind die Testspiele am Samstag, 11. Juli 2026

Um 13 Uhr tritt Landesliga-Aufsteiger TSV Eller beim BV Bergisch Neukirchen an. Eine Stunde später kommt es zu einem spannenden Landesliga-Vergleich zwischen der SG Unterrath und Viktoria Goch. Parallel misst sich DV Solingen mit Bezirksliga-Absteiger Wuppertaler SV. Ein echtes Prestige-Duell gibt es dann um 15 Uhr bei der SpVg Odenkirchen, wenn der Bezirksligist dann den Oberligisten und Dauer-Rivalen VfL Jüchen-Garzweiler zu Gast hat. Immer wieder haben in den vergangenen Jahren Spieler zwischen den Klubs gewechselt, die nur wenige Kilometer auseinander liegen - wenngleich auch aus verschiedenen Kreisen kommen. Ebenfalls um 15 Uhr testet der 1. FC Kleve gegen die Sportfreunde Lowick. Das zeitgleich geplante Duell zwischen Blau-Weiß Dingden und dem SV Budberg wurde indes abgesagt.

Schwarz-Weiss Essen empfängt Rot-Weiss Essen

Dafür kommt es um 16 Uhr zu einem ewig jungen Duell, wenn der Drittligist Rot-Weiss Essen beim Oberligisten Schwarz-Weiß Essen zu Gast ist. Mehr Tradition lässt sich kaum in ein Testspiel packen, die Kulisse wird sicherlich stattlich. Um 16.45 Uhr ist Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk zu Gast beim 100-jährigen Jubiläum des Polizei SV Mönchengladbach. Einer der Test-Höhepunkte des Tages folgt dann um 17 Uhr mit einem Duell, das es in der vergangenen Saison noch in der Liga gegeben hat. Der FC Büderich hat als Oberligist den Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden zu Gast. Da dürfte den Zuschauern schon etwas geboten werden.