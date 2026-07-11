 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Tests am Samstag: FC Büderich empfängt VfB Hilden, ETB gegen RWE

Wir verschaffen Euch einen Überblick über die zahlreichen Testspiele des 11. Juli 2026. Neben dem Essener Derby wird es sicherlich auch in Büderich und Odenkirchen heiß hergehen.

von Sascha Köppen · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Der Essener Vergleich in der Saisonvorbereitung hat inzwischen schon Tradition.
Der Essener Vergleich in der Saisonvorbereitung hat inzwischen schon Tradition. – Foto: Markus Becker

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Ganz allmählich sind wirklich fast alle Vereine wieder im Training, das Testspielprogramm am Samstag, 11. Juli 2026, ist entsprechend voll. Und einige der Teams scheuen dabei noch nicht einmal die zu erwartende Mittagssonne. Der Bezirksligist DJK Rhede sollte bereits um 12 Uhr den Landesligisten SV Biemenhorst zu Gast haben - ein sicher so interessanter wir körperlich fordernder Vergleich. Diese Partie wurde aber abgesagt, die Biemenhorster empfangen stattdessen zwei Stunden später den Regionalligisten 1. FC Bocholt auf ihrer Anlage. Kühler wird es dann natürlich auch nicht sein.

Das sind die Testspiele am Samstag, 11. Juli 2026

Um 13 Uhr tritt Landesliga-Aufsteiger TSV Eller beim BV Bergisch Neukirchen an. Eine Stunde später kommt es zu einem spannenden Landesliga-Vergleich zwischen der SG Unterrath und Viktoria Goch. Parallel misst sich DV Solingen mit Bezirksliga-Absteiger Wuppertaler SV. Ein echtes Prestige-Duell gibt es dann um 15 Uhr bei der SpVg Odenkirchen, wenn der Bezirksligist dann den Oberligisten und Dauer-Rivalen VfL Jüchen-Garzweiler zu Gast hat. Immer wieder haben in den vergangenen Jahren Spieler zwischen den Klubs gewechselt, die nur wenige Kilometer auseinander liegen - wenngleich auch aus verschiedenen Kreisen kommen. Ebenfalls um 15 Uhr testet der 1. FC Kleve gegen die Sportfreunde Lowick. Das zeitgleich geplante Duell zwischen Blau-Weiß Dingden und dem SV Budberg wurde indes abgesagt.

Schwarz-Weiss Essen empfängt Rot-Weiss Essen

Dafür kommt es um 16 Uhr zu einem ewig jungen Duell, wenn der Drittligist Rot-Weiss Essen beim Oberligisten Schwarz-Weiß Essen zu Gast ist. Mehr Tradition lässt sich kaum in ein Testspiel packen, die Kulisse wird sicherlich stattlich. Um 16.45 Uhr ist Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk zu Gast beim 100-jährigen Jubiläum des Polizei SV Mönchengladbach. Einer der Test-Höhepunkte des Tages folgt dann um 17 Uhr mit einem Duell, das es in der vergangenen Saison noch in der Liga gegeben hat. Der FC Büderich hat als Oberligist den Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden zu Gast. Da dürfte den Zuschauern schon etwas geboten werden.

Zudem stehen auch noch einige Turniere auf dem Programm, wie etwa der Auto-Hus-Cup des TSV Boisheim, die Fortsetzung des Glück Auf Cups in Essen oder das Tobias-Horstkamp-Turnier von Viktoria Krefeld. Es gibt also viel Fußball am Niederrhein-Wochenende.

Heute, 14:00 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
14:00live

Heute, 13:00 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
13:00live

Heute, 16:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
16:00

Heute, 17:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
17:00live

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

Heute, 14:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

Heute, 17:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
17:00live

Heute, 16:45 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
16:45

Heute, 14:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00

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