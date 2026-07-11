Tests am Samstag: DV Solingen düpiert WSV, Büderich 7:2 gegen Hilden Wir verschaffen Euch einen Überblick über die zahlreichen Testspiele des 11. Juli 2026. Neben dem Essener Derby gab es echte Überraschungssiege des FC Büderich und des DV Solingen. von Sascha Köppen · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

Der FC Büderich hat in der Vorbereitung ein Signal gesendet. – Foto: Hubert Wilschrey

Ganz allmählich sind wirklich fast alle Vereine wieder im Training, das Testspielprogramm am Samstag, 11. Juli 2026, war entsprechend voll. Und einige der Teams scheuten dabei noch nicht einmal die zu erwartende Mittagssonne. Der Bezirksligist DJK Rhede sollte bereits um 12 Uhr den Landesligisten SV Biemenhorst zu Gast haben - ein sicher so interessanter wie körperlich fordernder Vergleich. Diese Partie wurde aber abgesagt, die Biemenhorster empfingen stattdessen zwei Stunden später den Regionalligisten 1. FC Bocholt auf ihrer Anlage. Kühler war es da dann natürlich auch nicht.