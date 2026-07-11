Tests am Samstag: DV Solingen düpiert WSV, Büderich 7:2 gegen Hilden

Ganz allmählich sind wirklich fast alle Vereine wieder im Training, das Testspielprogramm am Samstag, 11. Juli 2026, war entsprechend voll. Und einige der Teams scheuten dabei noch nicht einmal die zu erwartende Mittagssonne. Der Bezirksligist DJK Rhede sollte bereits um 12 Uhr den Landesligisten SV Biemenhorst zu Gast haben - ein sicher so interessanter wie körperlich fordernder Vergleich. Diese Partie wurde aber abgesagt, die Biemenhorster empfingen stattdessen zwei Stunden später den Regionalligisten 1. FC Bocholt auf ihrer Anlage. Kühler war es da dann natürlich auch nicht.
Einen lockeren Auftritt absolvierte die TSV Eller ertwa beim BV Bergisch Neukirchen, wo der Landesliga-Aufsteiger 6:0 gewann. Sowohl Nico Stracke als auch Noah Basil Karczewski gelang dabei ein Doppelpack. Die SG Unterrath hat derweil den Landesliga-Vergleich mit Viktoria Goch mit 4:2 für sich entschieden. Die Schützlinge von Neu-Coack Niklas Leven führten mit 2:0, mussten noch vor der Pause das 2:2 hinnehmen und drehten die Partie nach etwa einer Stunde mit einem Doppelschlag.
Eine Überraschung gelang dem Landesligisten DV Solingen gegen den Regionalliga-Absteiger Wuppertaler SV. Denn die Solinger siegten gleich mit 3:0. Schon nach elf Minuten stand es 2:0 durch Gabriel Pemba und Eray Yigiter, die Entscheidung gelang dann in der 88. Minute. Die Wuppertaler vergaben nach einer Stunde einen Elfmeter. Das Prestige-Duell beim Bezirksligisten SpVg Odenkirchen gewann der Oberligist VfL Jüchen souverän mit 5:1 (hier geht es zum ausführlichen Spielbericht). Zumindest eine kleine Enttäuschung für den Landesligisten 1. FC Kleve war wohl das 1:2 gegen den Bezirksligisten Sportfreunde Lowick.
Drittligist Rot-Weiss Essen hat beim Oberligisten Schwarz-Weiß Essen seinen Test mit 5:1 gewonnen, hatte dabei aber vor allem vor der Pause eine Menge Mühe. So beklagte Trainer Uwe Koschninat nach dem Spiel, dass sein Team zu behäbig und mit zu wenig Tempo die Spieleröffnung vorgetragen habe. Dennoch war das Ergebnis am Ende standesgemäß.
Die Sportfreunde Neuwerk waren als Landesliga-Aufsteiger zum 100-jährigen Bestehen beim Polizei SV Mönchengladbach zu Gast, und der A-Ligist erkämpfte sich ein 2:2. Zur Pause führte der Außenseiter sogar duch Marvin Küsters und Baran Özekinci, ehe nach der Pause Marwan El Khoulati und ganz spät Vadim Shkolnik die Niederlage noch verhinderten.
Einer der Test-Höhepunkte des Tages folgte dann um 17 Uhr mit einem Duell, das es in der vergangenen Saison noch in der Liga gegeben hat. Der FC Büderich hatte als Oberligist den Regionalliga-Aufsteiger VfB Hilden zu Gast. Das 7:2 der Gastgeber durfte man so allerdings sicherlich nicht erwarten. Nach 42 Minuten stand es nach einem Doppelpack von Oliver Dessau und gar einem Dreierpack von Jan Niklas Kühling bereits 5:0, ehe nach der Pause dann Etienne Feese zweimal für die Gäste traf. Der Schlusspunkt zum 7:2 war dann Büderichs Semjon Etienne Sarpong nach 71 Minuten vorbehalten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Vorbereitungsprogramm bei diesem Ergebnis, wie wahrscheinlich auch bei anderen, eine Rolle gespielt hat. Ein Ausrufezeichen hat der FCB damit dennoch gesetzt.
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