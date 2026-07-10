Tests am Freitag: KFC unterliegt Bergisch Gladbach Auch die Partien der Sportfreunde Baumberg gegen den HSV Langenfeld oder des Wuppertaler SV bei DV Solingen waren spannend, aber das war noch längst nicht alles am 10. Juli 2026. von Sascha Köppen · Gestern, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der 1. FC Bocholt und der Wuppertaler SV testen am Freitagabend. – Foto: Jochen Classen

Am Freitag ging es am Niederrhein mit einem großeren Schwung an Testspielen weiter. So testete etwa die U23 von Borussia Mönchengladbach mit ihrem neuen Trainer Mihai Enache gegen den Osnabrücker A-Ligisten SV Quitt Ankum - da wurde es torreich. Der KFC Uerdingen hatte es derweil mit dem SV Bergisch Gladbach zu tun - und der Auftakt verlief wenig erfolgreich.