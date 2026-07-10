Tests am Freitag: KFC unterliegt Bergisch Gladbach

Am Freitag ging es am Niederrhein mit einem großeren Schwung an Testspielen weiter. So testete etwa die U23 von Borussia Mönchengladbach mit ihrem neuen Trainer Mihai Enache gegen den Osnabrücker A-Ligisten SV Quitt Ankum - da wurde es torreich. Der KFC Uerdingen hatte es derweil mit dem SV Bergisch Gladbach zu tun - und der Auftakt verlief wenig erfolgreich.
Der KFC Uerdingen hat dabeim im Test gegen den SV Bergisch Gladbach einen Rückschlag einstecken müssen, unterlag mit 1:4. Dabei brachte Till Weingarten die Uerdinger zunächst sogar in Führung, doch noch vor der Pause drehten Rexhep Ajdari und Denys Pinchuk das Spiel. Finn Stomberg und Ole Tillmann sorgten für den Endstand.
Bei Gladbachs U23 wurde es wie erwartet torreich, am Ende stand ein 17:0 beim SV Quitt Ankum.
So trafen etwa um 20 Uhr Landesligist Victoria Mennrath und der Bezirksliga-Aufsteiger Rheydter SV aufeinander - sicherlich eine Standortbestimmung für beide Teams. Die Mennrather behielten letztlich beim 4:3 knapp die Oberhand. Die Mennrather führten 2:0 und 3:1, kassierten den Ausgleich und trafen in der 88. Minute durch Dmytro Motiakyn doch noch zum Sieg. Ebenso eine Liga liegt zwischen dem Neusser Landesligisten DJK Gnadental und dem Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd.Hier kam es zu einem 1:1, bei dem Milos Jesic die Gnadentaler nach der Pause in Führung brachte, nach knapp einer Stunde glich Mai Ritter zum Endstand aus. Ein weiterer Oberligist war derweil im Einsatz, als der VfL Jüchen sich um 19.30 Uhr beim A-Ligisten SC Schiefbahn präsentierte. Der Favorit siegt dabei mit 4:0, neben Benjamin Schütz, Kevin Rubaszewski und Nick Rauschen war auch Rückkehrer Fatlum Ahmeti erfolgreich.
Doch es gab sich auch einen weiterer Regionalligist die Ehre, als der 1. FC Bocholt den Westfalen-Oberligisten DJK TuS Hordel um 19.30 Uhr zu Gast hatte. Auch die Bocholter gewannen 4:0, hier traf mit Malek Fakhro ein Rückkehrer gleich doppelt, zudem zeigten sich Mika Walther und Benjamin Friesen treffsicher.
Die Sportfreunde Baumberg gewannen 5:2 gegen den HSV Langenfeld, der SV Scherpenberg setzte sich mit 4:1 gegen den Mülheimer FC durch.
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