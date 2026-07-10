 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Tests am Freitag: KFC unterliegt Bergisch Gladbach

Auch die Partien der Sportfreunde Baumberg gegen den HSV Langenfeld oder des Wuppertaler SV bei DV Solingen waren spannend, aber das war noch längst nicht alles am 10. Juli 2026.

von Sascha Köppen · Gestern, 14:30 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Bocholt und der Wuppertaler SV testen am Freitagabend.
Der 1. FC Bocholt und der Wuppertaler SV testen am Freitagabend. – Foto: Jochen Classen

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Am Freitag ging es am Niederrhein mit einem großeren Schwung an Testspielen weiter. So testete etwa die U23 von Borussia Mönchengladbach mit ihrem neuen Trainer Mihai Enache gegen den Osnabrücker A-Ligisten SV Quitt Ankum - da wurde es torreich. Der KFC Uerdingen hatte es derweil mit dem SV Bergisch Gladbach zu tun - und der Auftakt verlief wenig erfolgreich.

Der KFC Uerdingen hat dabeim im Test gegen den SV Bergisch Gladbach einen Rückschlag einstecken müssen, unterlag mit 1:4. Dabei brachte Till Weingarten die Uerdinger zunächst sogar in Führung, doch noch vor der Pause drehten Rexhep Ajdari und Denys Pinchuk das Spiel. Finn Stomberg und Ole Tillmann sorgten für den Endstand.

Bei Gladbachs U23 wurde es wie erwartet torreich, am Ende stand ein 17:0 beim SV Quitt Ankum.

10. Juli 2026: Lokalduelle in Mönchengladbach und im Kreis Neuss

So trafen etwa um 20 Uhr Landesligist Victoria Mennrath und der Bezirksliga-Aufsteiger Rheydter SV aufeinander - sicherlich eine Standortbestimmung für beide Teams. Die Mennrather behielten letztlich beim 4:3 knapp die Oberhand. Die Mennrather führten 2:0 und 3:1, kassierten den Ausgleich und trafen in der 88. Minute durch Dmytro Motiakyn doch noch zum Sieg. Ebenso eine Liga liegt zwischen dem Neusser Landesligisten DJK Gnadental und dem Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd.Hier kam es zu einem 1:1, bei dem Milos Jesic die Gnadentaler nach der Pause in Führung brachte, nach knapp einer Stunde glich Mai Ritter zum Endstand aus. Ein weiterer Oberligist war derweil im Einsatz, als der VfL Jüchen sich um 19.30 Uhr beim A-Ligisten SC Schiefbahn präsentierte. Der Favorit siegt dabei mit 4:0, neben Benjamin Schütz, Kevin Rubaszewski und Nick Rauschen war auch Rückkehrer Fatlum Ahmeti erfolgreich.

Fakhro trifft doppelt für den 1. FC Bocholt

Doch es gab sich auch einen weiterer Regionalligist die Ehre, als der 1. FC Bocholt den Westfalen-Oberligisten DJK TuS Hordel um 19.30 Uhr zu Gast hatte. Auch die Bocholter gewannen 4:0, hier traf mit Malek Fakhro ein Rückkehrer gleich doppelt, zudem zeigten sich Mika Walther und Benjamin Friesen treffsicher.

Die Sportfreunde Baumberg gewannen 5:2 gegen den HSV Langenfeld, der SV Scherpenberg setzte sich mit 4:1 gegen den Mülheimer FC durch.

Gestern, 19:00 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
0
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
0
4

Gestern, 19:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
3
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
1
4

Gestern, 19:45 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SC Reken 24/15
SC Reken 24/15SC Reken
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
5
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Quitt Ankum
SV Quitt AnkumQuitt Ankum
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
0
17
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
8
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
4
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
VfL Grafenwald
VfL GrafenwaldVfL Grafenw.
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1
5
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
4
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Abgesagt

Gestern, 19:30 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
0
2
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
1
8
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfL Wedau
VfL WedauVfL Wedau
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
0
3

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