 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Tests am Freitag: KFC gegen Bergisch Gladbach, Bocholt gegen Hordel

Auch die Partien der Sportfreunde Baumberg gegen den HSV Langenfeld oder des Wuppertaler SV bei DV Solingen sind spannend, aber das ist noch längst nicht alles am 10. Juli 2026.

von Sascha Köppen · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Bocholt und der Wuppertaler SV testen am Freitagabend.
Der 1. FC Bocholt und der Wuppertaler SV testen am Freitagabend. – Foto: Jochen Classen

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Am Freitag geht es am Niederrhein mit einem großeren Schwung an Testspielen weiter. So testet etwa die U23 von Borussia Mönchengladbach mit ihrem neuen Trainer Mihai Enache gegen den Osnabrücker A-Ligisten SV Quitt Ankum - da dürfte das eine oder andere Tor fallen. Der KFC Uerdingen hat es derweil mit dem SV Bergisch Gladbach zu tun. Es kommt aber auch zu spannenden Vergleichen auf lokaler Ebene.

10. Juli 2026: Lokalduelle in Mönchengladbach und im Kreis Neuss

So treffen etwa um 20 Uhr Landesligist Victoria Mennrath und der Bezirksliga-Aufsteiger Rheydter SV aufeinander - sicherlich eine Standortbestimmung für beide Teams. Der Wuppertaler SV tritt eine Klasse tiefer beim Landesligisten DV Solingen an, ebenso eine Liga liegt zwischen dem Neusser Landesligisten DJK Gnadental und dem Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd. Ein weiterer Oberligist ist derweil im Einsatz, wenn der VfL Jüchen sich um 19.30 Uhr beim A-Ligisten SC Schiefbahn präsentiert.

Weitere Regional- und Oberligisten im Einsatz

Doch es gibt sich auch einen weiterer Regionalligist die Ehre, wenn der 1. FC Bocholt den Westfalen-Oberligisten DJK TuS Hordel um 19.30 Uhr zu Gast hat. Spannend dürften auch die Vergleiche zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem HSV Langenfeld oder dem SV Scherpenberg und dem Mülheimer FC werden. Zudem messen sich auch der SSV Grefrath und Rhenania Hinsbeck, da ist doch wirklich für jeden etwas dabei.

Heute, 19:00 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
19:00

Heute, 19:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
19:30

Heute, 19:00 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
19:30live

Heute, 19:45 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
19:45

Heute, 19:00 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
SC Reken 24/15
SC Reken 24/15SC Reken
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
19:30

Morgen, 14:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

Heute, 19:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
19:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Quitt Ankum
SV Quitt AnkumQuitt Ankum
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
18:30

Heute, 19:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
19:30

Heute, 19:00 Uhr
VfL Grafenwald
VfL GrafenwaldVfL Grafenw.
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
19:00

Heute, 20:00 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
20:00live

Heute, 19:30 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
19:30

Heute, 19:30 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
19:30

Heute, 18:00 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
18:00

Heute, 19:30 Uhr
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
19:30

Heute, 19:30 Uhr
VfL Wedau
VfL WedauVfL Wedau
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
19:30live

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