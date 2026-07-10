Tests am Freitag: KFC gegen Bergisch Gladbach, Bocholt gegen Hordel

Der 1. FC Bocholt und der Wuppertaler SV testen am Freitagabend. – Foto: Jochen Classen

Am Freitag geht es am Niederrhein mit einem großeren Schwung an Testspielen weiter. So testet etwa die U23 von Borussia Mönchengladbach mit ihrem neuen Trainer Mihai Enache gegen den Osnabrücker A-Ligisten SV Quitt Ankum - da dürfte das eine oder andere Tor fallen. Der KFC Uerdingen hat es derweil mit dem SV Bergisch Gladbach zu tun. Es kommt aber auch zu spannenden Vergleichen auf lokaler Ebene.

10. Juli 2026: Lokalduelle in Mönchengladbach und im Kreis Neuss

So treffen etwa um 20 Uhr Landesligist Victoria Mennrath und der Bezirksliga-Aufsteiger Rheydter SV aufeinander - sicherlich eine Standortbestimmung für beide Teams. Der Wuppertaler SV tritt eine Klasse tiefer beim Landesligisten DV Solingen an, ebenso eine Liga liegt zwischen dem Neusser Landesligisten DJK Gnadental und dem Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd. Ein weiterer Oberligist ist derweil im Einsatz, wenn der VfL Jüchen sich um 19.30 Uhr beim A-Ligisten SC Schiefbahn präsentiert.

Weitere Regional- und Oberligisten im Einsatz

Doch es gibt sich auch einen weiterer Regionalligist die Ehre, wenn der 1. FC Bocholt den Westfalen-Oberligisten DJK TuS Hordel um 19.30 Uhr zu Gast hat. Spannend dürften auch die Vergleiche zwischen den Sportfreunden Baumberg und dem HSV Langenfeld oder dem SV Scherpenberg und dem Mülheimer FC werden. Zudem messen sich auch der SSV Grefrath und Rhenania Hinsbeck, da ist doch wirklich für jeden etwas dabei.