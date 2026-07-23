Tests am Donnerstag: Viererpacks für Max Wilschrey und Boran Sezen Wir verschaffen Euch auch am Donnerstag einen Überblick über die Testspiele am Niederrhein. Mit dabei sind auch der GSV Moers, der Cronenberger SC und der SC Kapellen. von Sascha Köppen · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

Zeigten sich am Donnerstag jeweils mit einem Viererpack: Max Wilschrey (links) für Solingen-Wald, Boran Sezen (rechts) für SW Alstaden. – Foto: René Weiss / S

Am Donnerstag ging er weiter, der Testspiel-Maraton am Niederrhein. Einige Partien, die sicher interessant gewesen wären, wurden indes abgesagt. So etwa die Partie zwischen dem starken Oberliga-Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald und dem FC Remscheid, trotz des zwischenzeitlichen Ligaunterschieds wäre das sicher ein Prestigeduell gewesen. Auch die Partien zwischen dem 1. FC Wülfrath und Sparta Bilk sowie Ratingen 04/19 II und dem BV Gräfrath wurden am Abend nicht angepfiffen.