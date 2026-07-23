Tests am Donnerstag: Viererpacks für Max Wilschrey und Boran Sezen

Am Donnerstag ging er weiter, der Testspiel-Maraton am Niederrhein. Einige Partien, die sicher interessant gewesen wären, wurden indes abgesagt. So etwa die Partie zwischen dem starken Oberliga-Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald und dem FC Remscheid, trotz des zwischenzeitlichen Ligaunterschieds wäre das sicher ein Prestigeduell gewesen. Auch die Partien zwischen dem 1. FC Wülfrath und Sparta Bilk sowie Ratingen 04/19 II und dem BV Gräfrath wurden am Abend nicht angepfiffen.
Allerdings hatte Solingen-Wald gleich einen Ersatzgegner gefunden, trat am Abend um 19.30 Uhr gegen den Landesligisten FC Kray an, sportlich also mehr als gleichwertig.Und wieder einmal wurde es für den Oberligisten torreich. Die Solinger siegten mit 6:3, und gleich viermal trug sich dabei Max Wilschrey in die Torschützenliste ein. Zudem trafen Isaak Akritidis und Thomas Idel, für den FC waren Benludvig Elad (2) und Ayman Jalti erfolgreich, zur Pause stand es 2:2.
Und auch der 1. FC Wülfrath bleibt nicht untätig, testete ebenfalls um 19.30 Uhr gegen den SV Hösel, blieb damit also auch innerhalb der Bezirksliga. Beim klaren 3:0 des 1. FC sorgten Maik Bleckmann, Robin Köhler und Vedran Beric für die Tore.
Zu einem Oberhausener Duell kam es zwischen dem A-Ligisten Adler Oberhausen und Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden. Die Gäste aus Alstadens etzten sich überlegen mit 8:1 durch. Auch dabei gab es einen Viererpack, durch Boran Sezen. Um 19.45 kam es zu den Spielen zwischen dem VdS Nievenheim und der TSV Eller sowie der TuS Mündelheim und dem CSV Marathon. Der Landesliga-Aufsteiger aus Eller gewann deutlich mit 5:1, wobei mit Fabian Stutz auch ein Spieler doppelt erfolgreich war. Dem CSV reichte derweil ein Tor zum knappen Sieg in Mündelheim, erzielt von Viron Gabriel Anagnostou in der 10. Minute.
Weiterhin in Topform präsentiert sich Westfalia Anholt. Der Bezirksligist gewann mit 6:0 gegen den A-Ligisten GSV Suderwick, Michel Duesing traf dabei doppelt. Das Ergebnis des Tages lieferte Bezirksligist PSV Wesel beim 16:0 gegen den C-Ligisten SuS Wesel in einem ungleichen Derby. Mit vier Treffern zeigte sich Denys Ovsiannikov am treffischersten.
Um 20 Uhr kam es dann zum Vergleich zwischen dem Landesligisten SC Kapellen-Erft und Bezirksliga-Aufsteiger DJK Novesia Neuss. Mehr als standesgemäß setzte sich der Favorit mit 7:0 durch, wobei Yannick Joosten dreifach traf. Auch trat Bezirksligist Cronenberger SC beim A-Ligisten Sportfreunde Siepen an und setzte sich mit 7:1 durch. Hier gab es sechs verschiedene Torschützen für den Sieger, nur Yassin Bouaasria war zweimal erfolgreich.
Der für die Bezirksliga neu formierte GSV Moers hatte es parallel mit dem A-Ligisten TSV Bockum II zu tun. Hier gelang den Gästen beim 3:2-Sieg sicherlich eine kleine Überraschung, das Ergebnis hatte bereits zur Pause Bestand gehabt.
Zudem ging es in Essen mit dem Burg-Cup, weiter, alles dazu findet ihr hier.
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