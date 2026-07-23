Tests am Donnerstag: Solingen-Wald fordert den FC Kray

Der FC Kray ist am Donnerstag zu Gast bei Solingen-Wald 03. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Am Donnerstag geht er weiter, der Testspiel-Maraton am Niederrhein. Einige Partien, die sicher interessant gewesen wären, wurden indes abgesagt. So etwa die Partie zwischen dem starken Oberliga-Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald und dem FC Remscheid, trotz des zwischenzeitlichen Ligaunterschieds wäre das sicher ein Prestigeduell gewesen. Auch die Partien zwischen dem 1. FC Wülfrath und Sparta Bilk sowie Ratingen 04/19 II und dem BV Gräfrath werden am Abend nicht angepfiffen.

Das sind die Testspiele am Donnerstag, 23. Juli 2026:

Allerdings hat Solingen-Wald gleich einen Ersatzgegner gefunden, tritt am Abend um 19.30 Uhr gegen den Landesligisten FC Kray an, sportlich also mehr als gleichwertig. Und auch der 1. FC Wülfrath bleibt nicht untätig, testet ebenfalls um 19.30 Uhr gegen den SV Hösel, bleibt damit also auch innerhalb der Bezirksliga. Zu einem Oberhausener Duell kommt es zwischen dem A-Ligisten Adler Oberhausen und Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden. Um 19.45 kommt es zu den Spielen zwischen dem VdS Nievenheim und der TSV Eller sowie der TuS Mündelheim und dem CSV Marathon.

Um 20 Uhr kommt es dann zum Vergleich zwischen dem Landesligisten SC Kapellen-Erft und Bezirksliga-Aufsteiger DJK Novesia Neuss. Dann tritt auch Bezirksligist Cronenberger SC beim A-Ligisten Sportfreunde Siepen an. Der für die Bezirksliga neu formierte GSV Moers hat es parallel mit dem A-Ligisten TSV Bockum II zu tun.