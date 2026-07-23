 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Tests am Donnerstag: Solingen-Wald fordert den FC Kray

Wir verschaffen Euch auch am Donnerstag einen Überblick über die Testspiele am Niederrhein. Mit dabei sind auch der GSV Moers, der Cronenberger SC, der SC Kapellen,

von Sascha Köppen · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Der FC Kray ist am Donnerstag zu Gast bei Solingen-Wald 03.
Der FC Kray ist am Donnerstag zu Gast bei Solingen-Wald 03. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Am Donnerstag geht er weiter, der Testspiel-Maraton am Niederrhein. Einige Partien, die sicher interessant gewesen wären, wurden indes abgesagt. So etwa die Partie zwischen dem starken Oberliga-Aufsteiger 1. SpVg Solingen-Wald und dem FC Remscheid, trotz des zwischenzeitlichen Ligaunterschieds wäre das sicher ein Prestigeduell gewesen. Auch die Partien zwischen dem 1. FC Wülfrath und Sparta Bilk sowie Ratingen 04/19 II und dem BV Gräfrath werden am Abend nicht angepfiffen.

Das sind die Testspiele am Donnerstag, 23. Juli 2026:

Allerdings hat Solingen-Wald gleich einen Ersatzgegner gefunden, tritt am Abend um 19.30 Uhr gegen den Landesligisten FC Kray an, sportlich also mehr als gleichwertig. Und auch der 1. FC Wülfrath bleibt nicht untätig, testet ebenfalls um 19.30 Uhr gegen den SV Hösel, bleibt damit also auch innerhalb der Bezirksliga. Zu einem Oberhausener Duell kommt es zwischen dem A-Ligisten Adler Oberhausen und Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden. Um 19.45 kommt es zu den Spielen zwischen dem VdS Nievenheim und der TSV Eller sowie der TuS Mündelheim und dem CSV Marathon.

Um 20 Uhr kommt es dann zum Vergleich zwischen dem Landesligisten SC Kapellen-Erft und Bezirksliga-Aufsteiger DJK Novesia Neuss. Dann tritt auch Bezirksligist Cronenberger SC beim A-Ligisten Sportfreunde Siepen an. Der für die Bezirksliga neu formierte GSV Moers hat es parallel mit dem A-Ligisten TSV Bockum II zu tun.

Zudem geht es in Essen mit dem Burg-Cup, weiter, alles dazu findet ihr hier.

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
20:00

Heute, 19:30 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
SuS Wesel
SuS WeselSuS Wesel
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
20:00

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
19:30

Heute, 19:45 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
19:45

Heute, 19:30 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
FC Kray
FC KrayFC Kray
19:30live

Heute, 19:45 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
19:45live

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