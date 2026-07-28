 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Tests am Dienstag: Entscheidungen im Burgpokal, Bottrop empfängt Ahlen

Auch am Dienstag (28. Juni) gibt es wieder Testspiele am Niederrhein. FuPa gibt euch einen Überblick über die Highlights.

von Linus Bien · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Diese Testspiele finden am Dienstag statt.
Diese Testspiele finden am Dienstag statt. – Foto: Sascha Skroblin

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Nach der Pleite gegen den 1. FC Kleve empfängt der VfB Bottrop mit Rot-Weiß Ahlen eine Mannschaft aus Westfalen. Siegfried Materborn testet derweil in Pfalzdorf bei der Alemannia und der SV Biemenhorst hat den TuS Stenern zu Gast. Zwischen Genc Osman Duisburg, die zuletzt ihre zweite und dritte Mannschaft zurückgezogen haben, und dem SuS Haarzopf kommt es zu einem Bezirksliga-Duell auf Augenhöhe. Das Kräftemessen zwischen Rheinland Hamborn und Fortuna Bottrop dagegen sollte einen Favoriten haben. Im Burgpokal Brüggen steht der letzte von drei Spieltagen an. OSV Meerbusch, TuRa Brüggen und der SC Waldniel können sich noch den Gruppensieg sichern.

Eine Auswahl der Testspiel-Highlights:

Heute, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
19:30

Heute, 19:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
19:15live

Heute, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
19:30

Diese Spiele gibt's im Burgpokal zu sehen:

Heute, 18:45 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
18:45live

Heute, 18:45 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
18:45live

Heute, 20:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
20:30live

Heute, 20:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
20:30live

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