Tests am Dienstag: Entscheidungen im Burgpokal, Bottrop empfängt Ahlen

Diese Testspiele finden am Dienstag statt. – Foto: Sascha Skroblin

Nach der Pleite gegen den 1. FC Kleve empfängt der VfB Bottrop mit Rot-Weiß Ahlen eine Mannschaft aus Westfalen. Siegfried Materborn testet derweil in Pfalzdorf bei der Alemannia und der SV Biemenhorst hat den TuS Stenern zu Gast. Zwischen Genc Osman Duisburg, die zuletzt ihre zweite und dritte Mannschaft zurückgezogen haben, und dem SuS Haarzopf kommt es zu einem Bezirksliga-Duell auf Augenhöhe. Das Kräftemessen zwischen Rheinland Hamborn und Fortuna Bottrop dagegen sollte einen Favoriten haben. Im Burgpokal Brüggen steht der letzte von drei Spieltagen an. OSV Meerbusch, TuRa Brüggen und der SC Waldniel können sich noch den Gruppensieg sichern.