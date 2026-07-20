 2026-07-17T11:53:53.177Z

Spielbericht

Tests am 20. Juli: Goretzki-Dreierpack beim 6:2 des 1. FC Lintfort

Es ist zwar kein üppig gefülltest Testspielprogramm an einem Montag, doch es gibt dennoch Amateurfußball am Niederrhein. Auch die DJK Twisteden, der SV Emmrich Vrasselt und TuSpo Richrath mischen mit.

von Sascha Köppen · Heute, 22:03 Uhr · 0 Leser
Jan Goretzki gelang am Montagabend ein Dreierpack.
Jan Goretzki gelang am Montagabend ein Dreierpack. – Foto: k

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Montags testet in der Vorbereitung doch niemand? Das ist nicht ganz richtig. Denn auch am 20. Juli wollen einen Tag nach dem WM-Finale einige Mannschaften ihre Form überprüfen. So kam es etwa um 19.30 Uhr zu einem spannenden Vergleich, als der Bezirksligist SuS 21 Oberhausen den Landesliga-Vertreter 1. FC Lintfort zu Gast hatte. Die Partie endete mit einem klaren 6:2-Erfolg für die Gäste.

Das sind die Testspiele am Montag, 21. Juli 2026

Einen Hattrick zum zwischenzeitlichen 3:0 lieferte dabei Jan Goretzki für den Landesligisten, der damit für eine Art Vorentscheidung sorgte. Filip Jovanoski erhöhte kurz nach der Pause noch auf 4:0, ehe Brahim Mountacer für die Oberhausener verkürzte. Marcel Goretzki stellte danach auf 5:1 für die Lintforter, ehe Rene Biskup noch einmal auf 2:5 verkürzte. Den Endstand von 6:2 für die Gäste stellte dann Yasar Cakir her.

Aber auch bei der DJK Twisteden wurde gespielt, denn um 19.45 Uhr hatte das Team aus der Bezirksliga, Gruppe 4 den Bocholter A-Ligisten SV Emmerich-Vrasselt zu Gast, der nach vielen Jahren in der Bezirksliga in seine vierte Spielzeit im Kreisoberhaus geht, dort zuletzt auf Platz sieben landete. Am Ende setzte sich die DJK knapp mit 3:2 durch, geriet durch Gerrit Eul aber zunächst in Rückstand. Noch vor der Pause drehten Fabian Rasch und Janek Winkels die Partie, Winkels erhöhte nach der Pause dann auf 3:1. Eul verkürzte eine Viertelstunde vor dem Ende noch einmal für Vrasselt, dabei bliebe s dann.

Gespielt wurde aber etwa auch im LBM Cup von Tuspo Richrath. Was dort passiert ist und wer es mit wem zu tun hatte und noch hat, findet ihr gleich hier in der Turnierübersicht.

Heute, 19:45 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
3
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
2
6
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TuS Rheindorf
TuS RheindorfRheindorf
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
2
9
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath II
1
0
Abpfiff

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