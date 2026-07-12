Testduell zweier Verbandsligisten: Absteiger verliert 1:2

Für den 1. Göppinger SV war dieses Testspiel ein anderer Befund als die bisherigen Auftritte. Nach dem 5:1 gegen den TSV Weilheim, dem 3:0 gegen den GSV Maichingen und dem 2:0 beim 1. FC Eislingen hatte der neue Verbandsligist bislang nur Erfolgsmeldungen gesammelt. Gegen Hofherrnweiler-Unterrombach aber bekam die Mannschaft von Trainer Daniel Güney zu spüren, dass der Weg zurück zu Stabilität und Selbstverständnis nicht ohne Widerstände verlaufen wird.

Das 1:2 gegen einen direkten Ligakonkurrenten ist im Juli kein Rückschlag von Gewicht, aber ein Ergebnis mit Aussage. Göppingen wird in der Verbandsliga nicht allein wegen seines Namens oder seiner jüngeren höherklassigen Vergangenheit durch die Saison kommen. Nach zwei Abstiegen in Folge zählt nicht, was war, sondern wie schnell der neu formierte Kader belastbare Gewohnheiten entwickelt.

Für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach war dieser Sieg dagegen ein beachtliches Signal. Gegen einen ambitionierten Gegner, der nach dem Oberliga-Abstieg zu den besonders beobachteten Mannschaften der Liga gehören dürfte, zeigte die TSG, dass sie in dieser Vorbereitung nicht nur mitläuft, sondern eigene Ansprüche formulieren kann. Gerade solche Tests gegen künftige Konkurrenten liefern mehr Wert als klare Siege gegen unterklassige Gegner.