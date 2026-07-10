Testabschluss des TSV Langquaid

Ambitionierter TB/ASV Regenstauf erwartet Laabertaler ----- Beim Titelanwärter der Bezirksliga Oberpfalz-Süd, dem TB/ASV Regenstauf, wird der niederbayerische Bezirksligist TSV Langquaid auf Herz und Nieren geprüft. Trainer Matthias Eisenschenk spricht von einer sehr ambitionierten Mannschaft, die mit einem sehr körperbetonten Stil aufwartet und ihren Gegner 90 Minuten lang unter Druck setzen kann. In der Sommerpause drehte sich das Spielerkarussell im Regental kräftig, denn sechs Abgängen stehen ebensoviele Neuverpflichtungen - Jurij Groß (ASV Burglengenfeld), Sven Leppien (VfB Bach), Michel Lingauer (SV Obertrübenbach), Simon Pitzl (SpVgg Hainsacker), Aaron Scheuerer (FC Kosova Regensburg) und Thomas Zicopoulos (FC Kosova Regensburg) - gegenüber. Auch die Top-Torschützen des Vorjahres - Alper Sökmez (19 Tore / 6 Assists), Michael Dechant (13 / 15), Sebastian Adams (11 / 3) und Tobias Scherzer (10 / 6) - wollen weiterhin Tore am Fließband prdouzieren, und Wasilis Mayer (4 / 14) will die Offensive wieder als Vorbereiter mit Vorlagen füttern. Die bisherigen drei Testpartien gegen den ATSV Kelheim (0:4), SV Fortuna Regensburg (0:4) und FC Wernberg (3:2) dürften das Trainerge-spann Thorsten Seufert / Sven Hofmann noch nicht zufrieden stimmen.

Auch Coach Matthias Eisenschenk und sein spielender Co-Trainer Christoph Blabl sehen trotz ansprechender Ergebnisse noch viel Luft nach oben, wozu nun - früher als gedacht - der letztjährige Topschütze Stefan Schauer wieder seinen Beitrag leisten kann. Von den zuletzt fehlenden Akteuren dürften bis auf den jungen Oliver Janek alle wieder auflaufen können, so dass mit Kevin Kandsperger, Jannik Möller und Luka Vukovic drei Spieler den internen Konkurrenzdruck erhöhen. Aus Sicht der TSV-Verantwortlichen hat sich erfreulicherweise das Abwehrverhalten des Teams in die positive Richtung entwickelt, wofür auch die letzten drei gegentorlosen Begegnungen sprechen. Mehr Fragezeichen stehen noch hinter der Offensivabteilung, die noch auf der Suche nach der besten Formation ist, die in das erste Bezirksligaspiel am 18. Juli in Aiglsbach starten soll.

Auf der Sportanlage an der Jahnstraße 6-8 in Regenstauf ist am Sonntag, 12. Juli, um 16.00 Uhr Anstoß. Als Schiedsrichter fungiert Anton Steinwender (TSVKareth-Lappersdorf).